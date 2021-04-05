Задержанным в Дубае за голую фотосессию россиянкам грозит полгода тюрьмы

В Дубае за съемку в обнаженном виде были задержаны 40 человек, среди них восемь россиянок, сообщили «РИА Новости» в генконсульстве России. Им грозит до шести месяцев тюрьмы, организатору мероприятия — до полутора лет, уточнили в диппредставительстве.

Ранее в соцсети попало видео, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina. «Участницам фотосессии грозит до шести месяцев тюремного заключения и штраф в размере 5 тыс. дирхам ОАЭ (около $1390) на каждую. Зачинщику мероприятия может грозить до полутора лет тюрьмы и штраф в размере 50 тыс. дирхамов (около $14 тыс.)»,— сказал собеседник агентства.

«Они обратились за помощью в генконсульство, но сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная — за участие в развратных действиях»,— сообщили в генконсульстве. При этом там не исключили, что в связи с наступлением священного для мусульман месяца рамадан участниц фотосессии могут помиловать.