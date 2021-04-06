Фотосессию в Дубае разберут по свидетелям

Россиянину, которого задержали в связи с эротической фотосессией в Дубае, грозит реальный срок. Мужчина разместил в соцсетях короткий видеоролик с обнаженными девушками, но, по данным СМИ, он не имеет отношения к организации съемок. Модели тоже задержаны, среди них 11 гражданок Украины. Подробности — у Сергея Гусева.

Судя по опубликованным в сети фото и видео, для девушек из бывших союзных республик, отдыхавших на верхних этажах апартаментов в районе Dubai Marina, уикенд начался размеренно. Модели с укладкой и макияжем, но без стеснения и одежды, позировали в лучах солнца на балконе. Вероятно, они догадывались, что снимать их может не только приглашенный фотограф, но и любопытные соседи. А вот незваных гостей в форме и с наручниками вряд ли ждали.

Контраст камеры изолятора и номера в отеле, конечно, ощутимый, рассказал “Ъ FM” вице-консул генерального консульства России в Дубае Иван Губанов: «Условия содержания в пенитенциарных учреждениях ОАЭ можно назвать хорошими. Люди, которые имели соответствующий опыт в России, попадая в местное учреждение такого типа, были вполне довольны. Есть страны, где здоровью человека, оказавшегося в заключении, может быть нанесен серьезный ущерб. Здесь это не так. Есть кондиционирование, нужные коммуникации, связь с внешним миром, предусмотрены консульские дни приема запросов».

В генконсульстве отказались назвать “Ъ FM” фамилию и имя арестованного россиянина. Впрочем, к этому моменту Telegram-каналы вычислили и его, и некоторых девушек. Наблюдал IT-предприниматель Алексей Концов, позировали подопечные Стефана Клавеля, который занимается модельным бизнесом на Украине и подбирает массовку для клипов Гуфа и Моргенштерна.

Родственники Концова сразу заявили: вечеринок с обнаженными девушками он не устраивал, а только заметил необычную активность по соседству и снял видео на телефон. Судьба россиянина во многом зависит от показаний моделей, считает адвокат из Дубая Денис Зеленских: «Если девушки будут свидетельствовать против него, то обвинения не миновать. Если он действительно организатор, судья может дать ему несколько лет тюрьмы. Если же он не причастен к организации, а просто снял происходящее из окна соседнего номера, это даст его адвокатам широкий диапазон для защиты. Скорее всего, обойдется штрафом и депортацией».

Однако выяснилось, что Концов и Клавель друг о друге как минимум знают, во всяком случае, они подписаны друг на друга в социальных сетях. За преступления, связанные с поддержкой проституции и распространением порнографии, максимальных сроков в местном законодательстве не предусмотрено: минимум — полгода тюрьмы, максимум — на усмотрение судьи. Впрочем, если повезет, в ОАЭ могут легко освободить от наказания, говорит адвокат Денис Зеленских: «Первоначально будет вынесен строгий приговор, по максимуму. Уже потом на суде второй инстанции, на апелляции, срок, возможно, сократят. Сейчас у нас начинается священный месяц Рамадан.

Чаще всего в этот период происходит амнистия, под которую он вполне может попасть, отделавшись депортацией и штрафом».

Впрочем, в случае с Эмиратами депортация — не приговор. По словам местных адвокатов, нередки случаи, когда запрет на въезд в страну без каких-либо причин снимают. О своем статусе можно узнать при обращении в консульство. Возможно, поэтому, несмотря на строгость законов, предприниматели и их спутницы не отказываются от поездок в Дубай.

Лилия Галявиева