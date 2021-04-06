Госдума перенесла отчет правительства из-за послания Путина

Госдума отменила пленарное заседание 21 апреля из-за проведения в этот день ежегодного послания президента Федеральному собранию. Запланированный на 21 апреля отчет правительства перенесен на 12 мая.

Комитет по контролю и регламенту внес проект постановления об изменении порядка работы нижней палаты парламента сегодня, 6 апреля. Госдума одобрила постановление.

По информации источников “Ъ”, назначение даты послания президента связано с эпидемиологической обстановкой. Они утверждают, что Кремль хотел дождаться затишья в эпидемии. В прошлом году Владимир Путин обратился с ежегодным посланием 15 января.

О дате послания стало известно вчера, 5 апреля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что оно пройдет очно. После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата предложит правительству перенести отчет из-за совпадения с датой послания.

О переносе отчета правительства — в материале “Ъ” «Дума подождет Федерального собрания».