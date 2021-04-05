Послание президента Федеральному собранию пройдет очно

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию пройдет 21 апреля полностью в очном режиме, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Иных подробностей не сообщается.

«Послание будет очным. Остальные детали сейчас прорабатываются»,— ответил господин Песков на вопрос ТАСС, пройдет мероприятие полностью в очном режиме или возможны какие-то ограничения на фоне пандемии коронавируса.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что господин Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля, место проведения мероприятия объявят позже. На 21 апреля был запланирован отчет премьер-министра Михаила Мишустина перед депутатами Госдумы. При этом сообщалось, что его могут перенести на более поздний срок из-за переноса послания президента. Сегодня, 5 апреля, правительство обратится к Федеральному собранию с просьбой о переносе отчета. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента предложит перенести отчет на 12 мая.

В прошлом году Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию 15 января. Мероприятие прошло в выставочном зале «Манеж».

Подробнее о послании 2020 года — в материале “Ъ” «Владимир Путин обратился к Федеральному себе».