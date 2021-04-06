Нижегородский машзавод изготовит новое оборудование для шельфовой добычи

Нижегородский завод 70-летия Победы концерна «Алмаз-Антей» изготовит головной образец системы подводных колонных головок (СПКГ) и инструмента для подводной добычи углеводородов. Как сообщили на предприятии, оборудование соединяет в единую систему обсадные колонны скважины. После сборки образец отправится в испытательный центр завода.

Ранее предприятие представило образцы фонтанной арматуры для добычи энергоресурсов и другие опытные образцы продукции для разработки Арктического шельфа в рамках программы импортозамещения и конверсии.

По данным Kartoteka.ru, АО «Нижегородский завод 70-летия Победы», зарегистрировано в 2014 году в Нижнем Новгороде с уставным капиталом 106,7 тыс. руб. Концерн ВКО «Алмаз-Антей» владеет 100% долей предприятия, актив стоимостью один рубль принадлежит АО «Машиностроительное конструкторское бюро “Факел” им. академика П.Д. Грушина. Основной вид деятельности – производство оружия и боеприпасов. Финансовая отчетность не представлена.

Как писал “Ъ-Приволжье”, с 2019 года завод 70-летия Победы совместно с ПАО «Газпром» развивает направление добычи полезных ископаемых и геологоразведки. На предприятии создан единственный в России комплекс сборки и испытаний подводной арматуры и аппаратуры добычи, сбора газа и другой продукции, разработанной ООО «Газпром 335». По этому направлению «Алмаз-Антей» инвестировал порядка 60 млрд руб. в нижегородскую площадку.

Подробнее о разработках – в материале “Ъ-Приволжье” «Оборонка почуяла добычу».

Владимир Зубарев