Нижегородский машзавод присоединили к заводу 70-летия Победы

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» присоединил Нижегородский машиностроительный завод (НМЗ) к АО «Нижегородский завод 70-летия Победы», сообщили в пресс-службе НМЗ. Коллектив завода присоединился к коллегам соседнего предприятия с 1 января. Оба предприятия производят средства военно-космической обороны, имеют общее руководство и расположены на смежной территории.

По данным Kartoteka.ru, АО «НМЗ» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1994 году с уставным капиталом 26,7 млн руб. Долей в 38% владеет концерн ВКО «Алмаз-Антей», гражданам России принадлежат 15,33% акций, еще 6,65% в собственности небанковской кредитной организации «Национальный расчетный депозитарий», оставшиеся доли у иностранных граждан и компаний. Генеральный директор Василий Шупранов. Выручка АО в 2019 году составила 18,3 млрд руб. при убытке 750 млн руб. Отчетность 2020 года не представлено. Предприятие ликвидировано 31 декабря 2020 года.

О планах по объединению предприятий еще в 2017 году “Ъ-Приволжье” сообщал гендиректор НМЗ Василий Шупранов. «На одной площадке находятся два юридических лица, которые имеют общую транспортную инфраструктуру и выпускают продукцию в тесной кооперации. Когда создавался завод 70-летия Победы, я понимал, что должно быть единое большое предприятие по выпуску военной и гражданской продукции высокого уровня»,— отмечал господин Шупранов. Изначально реорганизация была запланирована на 2019-й год и впоследствии отложена.

Как писал “Ъ-Приволжье”, в 2017 году аудиторов беспокоила дальнейшая непрерывная деятельность НМЗ, поскольку обязательства предприятия превысили стоимость активов завода. Для финансовой стабилизации НМЗ разместил допэмиссию, увеличив уставный капитал на 26 млн руб.

АО «Нижегородский завод 70-летия Победы», согласно Kartoteka.ru, зарегистрировано в 2014 году в Нижнем Новгороде с уставным капиталом 100 тыс. руб. Концерн ВКО «Алмаз-Антей» владеет 100% долей предприятия, актив стоимостью один рубль принадлежит АО «Машиностроительное конструкторское бюро “Факел” им. академика П.Д. Грушина. Основной вид деятельности – производство оружия и боеприпасов. Финансовая отчетность не представлена.

Владимир Зубарев