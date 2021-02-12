Оборонка почуяла добычу

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» инвестировал 130 млрд руб. в собственные производства, почти половина этих средств вложена в Нижнем Новгороде в выпуск оборудования для добычи и разведки Арктического шельфа ПАО «Газпром». Стоимость подписанных с монополией контрактов руководство концерна оценивает в 30 млрд руб., а потенциальную емкость добывающего рынка и нефтегазового сервиса — в сотни миллиардов. По оценке властей и участников рынка, доля гражданской продукции оборонки будет расти: в отечественных разработках для энергетического сектора заинтересованы нефтяники.



На межведомственном совещании в Нижнем Новгороде, посвященном возможностям для предприятий ОПК работать на нефтегазовую отрасль, концерн «Алмаз-Антей» представил новые производства для нужд ПАО «Газпром». Долгосрочный договор на поставку импортозамещающей продукции для систем подводной добычи углеводородов под гарантированные закупки стороны подписали в 2019 году в Сочи. Как сообщил журналистам заместитель генерального директора «Алзмаз-Антей» Александр Ведров, концерн инвестировал в свои производственные комплексы 130 млрд руб., из которых порядка 60 млрд руб. было вложено в АО «Нижегородский завод 70-летия Победы». Это оборонное предприятие в составе Нижегородского машиностроительного завода выпускает системы противовоздушной обороны. Новая гражданская площадка включает единственный в России комплекс сборки и испытаний подводной арматуры и аппаратуры добычи, сбора газа и соединений и другой продукции, разработанной специалистами инженерной компании ООО «Газпром 335».

До конца года нижегородский завод представит прототип подводного беспилотника «Сарма» для исследования шельфа, создаваемый в кооперации с нижегородским ЦКБ «Лазурит». В 2022 году планируется изготовить головной образец аппарата, серийное производство батискафа, по планам, начнется в 2024 году после разработки силовой установки и ходовых испытаний. Объем подписанных с «Газпромом» контрактов на поставки продукции для добывающей отрасли господин Ведров оценил в 30 млрд руб.

Общая потенциальная емкость добывающего рынка оценена руководством концерна в сотни миллиардов рублей. «Это и система подводной добычи газа, и компрессорные установки для заправки техники газом, которые намного более экологичны и дешевы. Одним из приоритетных направлений «Газпрома» является переоборудование автомобилей под газомоторное топливо и создание сети газовых заправок. Ни того, ни другого оборудования в России прежде никогда не производилось»,— подчеркнул господин Ведров. По его прогнозам, ориентация на развитие продукции для добывающих отраслей способствует выполнению президентского указа довести долю «гражданки» на предприятиях оборонного комплекса к 2030 году до 50%. Рассуждая о перспективах Нижегородского завода 70-летия Победы, топ-менеджер «Алмаз-Антея» анонсировал превышение доли гражданской продукции над военной: «Это новый завод (Владимир Путин открывал предприятие в 2016 году.— “Ъ-Приволжье”), и понятно, что здесь проще осваивать новую продукцию. Коэффициент гражданской продукции здесь будет выше, чем в послании президента».

Совокупный экономический эффект импортозамещения в 2016–2020 годах в «Газпроме» оценивают в 50 млрд руб. с ежегодным ростом, рассказал заместитель начальника департамента ПАО Владимир Вавилов. По его словам, особое внимание энергетическая компания уделяет наиболее энергоемким высокотехнологичным направлениям: производству сжиженного природного газа и подводной добыче углеводородов. Сейчас «Газпром» разрабатывает месторождения на суше и на шельфе, работа сконцентрирована в Охотском, Карском и Баренцевом морях. Первым российским проектом по подводной добыче газа стало Киренское месторождение, в 2023 году добыча начнется на Южно-Киринском месторождении. К тому времени монополия ожидает существенного сокращения перечня наиболее важной импортной продукции в рамках ее замещения. «Если в 2015 году этот перечень содержал 486 наименований оборудования, технологий и материалов, то уже в 2020-м редакция перечня сокращена до 144 позиций, а к 2023 году сократится до 82 наименований»,— отметил господин Вавилов. Согласно данным разведки углеводородов, к 2030 году добыча сместится преимущественно на Арктический шельф, и необходимо автономное оборудование для работы в этих суровых условиях, тогда отечественная продукция будет крайне востребована. «Алмаз-Антей» и «Газпром» смогли скоординировать и другие предприятия ВПК в освоении технологий для шельфовой добычи газа, в частности над системами управления работают структуры «Роскосмоса» и других крупных холдингов, сообщил главный инженер ООО «Газпром 335» Виктор Шарохин.

Импортозамещающая продукция ВПК может быть востребована в нефтедобывающей отрасли и нефтегазовом сервисе. «На сегодняшний день мы не смогли найти отечественных аналогов оборудования, которое смогло бы обеспечить технологию внутрипластового горения и высокотемпературного окисления на глубине 2,8–3 тыс. метров. На наших участках пока работают импортные установки. Было бы интересно, если бы российские предприятия, в том числе концерна "Алмаз-Антей", могли предложить что-то альтернативное»,— рассказал заместитель генерального директора ООО РИТЭК (научно-технический полигон ПАО ЛУКОЙЛ) Виктор Дарищев. Обсудив различные технологии, участники совещания решили, что необходимо активнее вовлекать российский ВПК в нефтегазодобывающую отрасль и сертифицировать собственные разработки и технологии.

Роман Рыскаль