Кончаловский снял «Дорогих товарищей!» с премии «Белый слон» из-за политизации

Режиссер Андрей Кончаловский снимает свой фильм «Дорогие товарищи!» с номинации на национальную премию кинокритики и кинопрессы «Белый слон» в 2020 году из-за ее политизации. Об этом он сообщил в открытом письме, опубликованном в Facebook. Председатель экспертного совета кинопремии Виктор Матизен сообщил «Открытым медиа», что кинопремия не будет снимать картину.

«Мне грустно видеть, что в этом году номинантом Национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории "Событие года" стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства. Это как если бы передовая статья в газете "Комсомольская правда" получила премию по литературе»,— написал господин Кончаловский.

Картина «Дорогие товарищи!» была выдвинута на премию в шести номинациях. «Сожалею, но ошибка экспертного совета лишила нас в этом году возможности объективной оценки искусства кинематографа в рамках профессионального сообщества»,— добавил режиссер.

«Мы рассматриваем все фильмы, которые имели прокат в 2020 году, все без исключения. Поэтому как была картина в номинации, там она и останется. У нас были в прошлом такие инциденты, но мы никогда ничего не снимали. Нарушать регламент при всем уважении к Андрею Сергеевичу мы не будем»,— заявил господин Матизен.

Ранее оргкомитет «Белого слона» вручить оппозиционеру Алексею Навальному специальный приз «Событие года». Это вызвало бурный резонанс и обострило отношения премии с Союзом кинематографистов. В результате президент Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов заявил о том, что она перестает быть учредителем «Белого слона».

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