Суд в Москве оштрафовал TikTok на 2,6 млн рублей за отказ удалить данные о протестах

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал социальную сеть TikTok на 2,6 млн руб. за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним выйти на несанкционированную акцию в Москве.

«Мировой судебный участок Москвы №422 признал TikTok виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации) и назначил этому юридическому лицу наказание в виде штрафа в размере 2,6 млн руб.»,— сообщила пресс-служба Таганского райсуда (цитата по ТАСС).

Ранее за отказ удалять призывы к подросткам к участию в акциях протеста суд оштрафовал Twitter на 8,9 млн руб., «ВКонтакте» — на 1,5 млн руб. и «Одноклассники» — на 4 млн руб. Рассмотрение дел об административном правонарушении в отношении Facebook и Google состоится 4 мая, суд дал им дополнительное время для ознакомления с материалами судебного разбирательства.