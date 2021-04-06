«Единая Россия» восстановила в должности свердловского депутата, которого отстранили из-за побоев

Депутата думы Асбеста (Свердловская область) от «Единой России» Дмитрия Александрина восстановили в должности секретаря местного партотделения. Об этом сообщил лидер свердловских единороссов Виктор Шептий.

Напомним, господин Александрин был временно отстранен от должности из-за инцидента 24 декабря. Тогда в здании думы Асбеста между ним и депутатом от КПР Натальей Крыловой произошел конфликт. Согласно протоколу о нарушении, Дмитрий Александрин сначала попытался забрать у коммунистки телефон. Когда это не получилось, он ударил ее основанием ладони по лицу. Позднее Асбестовский городской суд отказался рассматривать протокол об административном правонарушении, так как представленных материалов было недостаточно.

«Партия предъявляет повышенные требования к моральному облику своих представителей, особенно занимающих руководящие посты. В случае с нашим однопартийцем мы держали ситуацию под контролем на протяжении трех месяцев. На сегодняшний день судом подтверждена безосновательность выдвинутых обвинений, которые были инициированы местной оппозиционеркой в провокационном виде. Официально заявляю, что решение о приостановлении полномочий отменено»,— подчеркнул господин Шептий.

Анастасия Реутова