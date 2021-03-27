Свердловского депутата, на которого составлен протокол за побои, отстранили от должности секретаря

В Асбесте (Свердловская область) депутата-единоросса Дмитрия Александрина временно отстранили от должности секретаря Асбестовского местного отделения. Об этом сообщил секретарь Свердловского регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий.

Напомним, вчера стало известно, что на господина Александрина составили протокол по ст. 6.1.1. КоАП РФ (Побои). Инцидент произошел 24 декабря в здании думы Асбеста. Согласно протоколу о нарушении (есть в распоряжении “Ъ-Урал”), Дмитрий Александрин сначала попытался забрать у депутата от КПРФ Натальи Крыловой телефон. Когда это не получилось, он ударил ее основанием ладони по лицу.

«В партии внимательно следят за развитием ситуации. Я лично побеседовал с Дмитрием Александриным и выслушал его объяснения. Откровенно скандальный и провокационный стиль поведения асбестовской оппозиционерки давно стал ее жизненным кредо. При этом, несмотря на все провокации оппонентов, к представителям "Единой России" всегда применяются повышенные этические требования. Поэтому принято решение до окончания разбирательства приостановить для Дмитрия Александрина исполнение им обязанностей секретаря Асбестовского местного отделения», — прокомментировал Виктор Шептий.