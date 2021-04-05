Суд Асбеста отказался рассматривать протокол о побоях в отношении депутата-единоросса

Асбестовский городской суд (Свердловская область) отказался рассматривать протокол об административном правонарушении депутата местной думы от «Единой России» Дмитрия Александрина, составленный по ст. 6.1.1. КоАП РФ (Побои). Как рассказал “Ъ-Урал” сам господин Александрин, суд посчитал предоставленные материалы недостаточными для рассмотрения протокола. «Там нет оснований. С предъявленными претензиями не согласен. Я ее не бил»,— подчеркнул депутат.
Напомним, инцидент произошел 24 декабря в здании думы Асбеста. Согласно протоколу о нарушении, составленному 26 марта, Дмитрий Александрин сначала попытался забрать у депутата от КПРФ Натальи Крыловой телефон. Когда это не получилось, он ударил ее основанием ладони по лицу. Позднее господин Александрин был временно отстранен от должности секретаря Асбестовского местного отделения.