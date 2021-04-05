Суд Асбеста отказался рассматривать протокол о побоях в отношении депутата-единоросса

Асбестовский городской суд (Свердловская область) отказался рассматривать протокол об административном правонарушении депутата местной думы от «Единой России» Дмитрия Александрина, составленный по ст. 6.1.1. КоАП РФ (Побои). Как рассказал “Ъ-Урал” сам господин Александрин, суд посчитал предоставленные материалы недостаточными для рассмотрения протокола. «Там нет оснований. С предъявленными претензиями не согласен. Я ее не бил»,— подчеркнул депутат.

Напомним, инцидент произошел 24 декабря в здании думы Асбеста. Согласно протоколу о нарушении, составленному 26 марта, Дмитрий Александрин сначала попытался забрать у депутата от КПРФ Натальи Крыловой телефон. Когда это не получилось, он ударил ее основанием ладони по лицу. Позднее господин Александрин был временно отстранен от должности секретаря Асбестовского местного отделения.

Анастасия Реутова