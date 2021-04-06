Розничная сеть «Магнит» откроет офис в Узбекистане. Об этом, как сообщает пресс-служба компании, было объявлено в рамках Международной промышленной выставке «Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане».

В компании утверждают, что рассматривают республику в качестве ключевого партнера для прямого импорта продуктов питания – в первую очередь, фруктов, и продукции легкой промышленности. «Магнит» отмечает, что эти категории товаров пользуются хорошим спросом в России и дадут ритейлеру возможность сформировать предложение для покупателей.

«Открытие нашего офиса в Узбекистане обеспечит качественное взаимодействие с иностранными партнерами и позволит нам развивать экспортные и импортные операции, к которым мы проявляем большой интерес. Мы не исключаем, что в перспективе этот офис может стать хабом для работы со странами Средней Азии и Ближнего Востока», - заявил директор по коммерческим закупкам и поддержке категорийного менеджмента «Магнита» Екатерина Лобанова.

По собственным данным компании, «Магнит» отгрузил около 500 тонн собственной продукции – макаронных, кондитерских изделий, бакалеи, снэков, чая и кофе. Поставки осуществлялись в Армению, Киргизскую Республику, Беларусь и другие страны. Кроме того, компания выстраивает отношения с внешними поставщиками прорабатывая, в том числе, возможности прямого импорта продукции и сырья, произведенного за рубежом.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в начале апреля 2021 года «Магнит» запатентовал серию товарных знаков, в т.ч. логотип «Магнит Косметик», «Магнит Опт», а также изобразительном элементе в виде квадрата, на фоне которого выполнена фантазийная фигура с расположенной в центре буквой «М» и словесный элемент Magnit, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и размещенный под изобразительным элементом с буквой «М», обозначение заявлено в красном-белом цветовом сочетании и др.

Алексей Белянин