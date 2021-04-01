«Магнит» запатентовал серию товарных знаков

Акционерное общество «Тандер» добилось регистрации нескольких товарных знаков «Магнит», следует из материалов Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявки на регистрацию логотипов подавалась в 2019 год, однако в государственной регистрации было отказано в связи с установленным сходством до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками, зарегистрированными ранее.

Речь идет нескольких товарных знаках, в том числе логотип «Магнит Косметик», «Магнит Опт», а также изобразительном элементе в виде квадрата, на фоне которого выполнена фантазийная фигура с расположенной в центре буквой «М» и словесный элемент «MAGNIT», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и размещенный под изобразительным элементом с буквой «М», обозначение заявлено в красном-белом цветовом сочетании и др.

АО «Тандер» обратился в коллегию Роспатента с возражениями. В результате товарные знаки зарегистрировали.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, АО «Тандер» (операционная «дочка» розничной сети «Магнит») подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков «Магнит Мастер». Об этом говорится в материалах «СПАРК-Интерфакс». Логотип представляет собой изображение молотка, выполненное в корпоративном стиле магазинов «Магнита» по аналогии с обозначениями других форматов — «Магнит Косметик» и «Магнит Аптека».

Наталья Решетняк