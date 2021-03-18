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СКР рассмотрит жалобу на песню Манижи для «Евровидения»

Следственный комитет России (СКР) рассмотрит жалобу на песню российской участницы международного музыкального конкурса «Евровидение» Манижи Сангин под названием «Русская женщина», сообщила пресс-служба ведомства. Ранее АНО «Ветеранские вести» опубликовала открытое обращение председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой пресечь распространение композиции и возбудить уголовное дело.

«В Следственный комитет поступило обращение общественной организации с просьбой проверить слова из песни певицы Манижи на возможные противоправные высказывания. Обращение будет рассмотрено в установленном законом порядке»,— сказала представитель СКР Светлана Петренко (цитата по «РИА Новости»).

В ходе первого за десять лет национального отбора, который прошел в эфире «Первого канала» 8 марта, в результате зрительского голосования представителем России на конкурсе «Евровидение-2021» была названа певица таджикского происхождения Манижа. Она поедет на конкурс с песней «Russian Woman».

Подробнее о голосовании и избранной конкурсантке — в материале “Ъ” «Положительная селекция».

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