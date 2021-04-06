Коронавирус выявили более чем у 109 тысяч нижегородцев

В Нижегородской области за последние сутки коронавирус COVID-19 выявили еще у 241 местного жителя. Таким образом, общее число случаев заражения в регионе превысило 109 тыс., сообщили в оперативном штабе.

Как в регионе распространяется коронавирус Читать далее

С начала пандемии коронавирусом переболели и выздоровели около 103,5 тыс. нижегородцев, скончались 2,89 тыс. граждан. Сейчас лечение получают 2,6 тыс. пациентов.

Всего в России к 6 апреля выявили более 4,59 млн случаев заражения. Из них 8,3 тыс. — за последние сутки.

Анастасия Еремина