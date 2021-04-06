Роскачество составило рейтинг импортных вин

Роскачество проверило наиболее популярные импортные вина стоимостью до 1,5 тыс. руб. Всего в исследовании участвовали 126 вин из 13 стран, поставки которых в Россию составляют от 183 тыс. до 11 млн литров в год. Лучшими оказались только красные и белые вина, сообщается на сайте Роскачества.
Топ-10 импортных вин:
- Oro Dei Sani Passo Rosso (Италия, закупочная цена — 499,9 руб.),
- Taka Sauvignon Blanc Marlborough (Новая Зеландия, 999,9 руб.),
- Crianza Rioja Gran Familia (Испания, 498,11 руб.),
- Martini Prosecco (Италия, 1026,99 руб.),
- Castillo Santa Barbara Reserva (Испания, 499,67 руб.),
- Gran Castillo Tempranillo (Испания, 527,77 руб.),
- Santa Luz Alba Malbec (Чили, 399,99 руб.),
- Cielo Puglia Trebbiano Pinot Grigio (Италия,550,99 руб.),
- Le Grand Noir Cabernet Sauvignon (Франция, 849,49 руб.),
- Le Grand Noir Chardonnay (Франция, 722 руб.).
Ранее Роскачество назвало худшие импортные вина. Только три из них оказались плохими: «Киндзмараули» и «Цинандали» винодельни Dugladze, а также сербское «Вранац Броjаница».
По итогам 2020 года импорт алкоголя в Россию сократился на 2,36%, следует из данных таможенной статистики. В 2019 году ввоз алкоголя в Россию, напротив, рос на 16,57%. Среди крупнейших импортеров рост поставок показали Португалия (29%), Чили (6%) и Германия (3%). Поставки из Испании и Франции сократились на 7% и 5% соответственно.
Подробнее об импорте алкоголя — в материале “Ъ” «Вино исчерпалось».