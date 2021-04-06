Роскачество составило рейтинг импортных вин

Роскачество проверило наиболее популярные импортные вина стоимостью до 1,5 тыс. руб. Всего в исследовании участвовали 126 вин из 13 стран, поставки которых в Россию составляют от 183 тыс. до 11 млн литров в год. Лучшими оказались только красные и белые вина, сообщается на сайте Роскачества.

Топ-10 импортных вин:

Oro Dei Sani Passo Rosso (Италия, закупочная цена — 499,9 руб.), Taka Sauvignon Blanc Marlborough (Новая Зеландия, 999,9 руб.), Crianza Rioja Gran Familia (Испания, 498,11 руб.), Martini Prosecco (Италия, 1026,99 руб.), Castillo Santa Barbara Reserva (Испания, 499,67 руб.), Gran Castillo Tempranillo (Испания, 527,77 руб.), Santa Luz Alba Malbec (Чили, 399,99 руб.), Cielo Puglia Trebbiano Pinot Grigio (Италия,550,99 руб.), Le Grand Noir Cabernet Sauvignon (Франция, 849,49 руб.), Le Grand Noir Chardonnay (Франция, 722 руб.).

Ранее Роскачество назвало худшие импортные вина. Только три из них оказались плохими: «Киндзмараули» и «Цинандали» винодельни Dugladze, а также сербское «Вранац Броjаница».

По итогам 2020 года импорт алкоголя в Россию сократился на 2,36%, следует из данных таможенной статистики. В 2019 году ввоз алкоголя в Россию, напротив, рос на 16,57%. Среди крупнейших импортеров рост поставок показали Португалия (29%), Чили (6%) и Германия (3%). Поставки из Испании и Франции сократились на 7% и 5% соответственно.

Подробнее об импорте алкоголя — в материале “Ъ” «Вино исчерпалось».