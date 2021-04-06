Вино исчерпалось

Резкий рост ввоза алкогольных напитков в Россию перед повышением акцизов позволило импортерам в 2020 году в основном работать на складских остатках. Так, в натуральном выражении импорт крепкого алкоголя и вина сократился на 2,36%, до 41,2 млн дал, в деньгах — на 6,23%, до €1,5 млрд. В этом году стоит ждать увеличения поставок, которые в том числе будут замещать вино из иностранного виноматериала.

По итогам 2020 года импорт алкоголя в Россию сократился на 2,36%, до 41,2 млн дал. Ввоз крепких напитков снизился на 5,26%, до 9 млн дал, тихих вин — на 2,22%, до 26,24 млн дал. Импорт игристых вин и шампанского увеличился на 3,5%, до 5,9 млн дал. Это следует из данных таможенной статистики, предоставленной “Ъ” одним из участников рынка. В 2019 году импорт алкоголя в России, напротив, рос на 16,57%, до 42,2 млн дал, включая 27 млн дал тихих вин, 9,5 млн дал крепких напитков и 5,7 млн дал игристого и шампанского.

В деньгах импорт алкоголя в 2020 году сократился на 6,23%, до €1,5 млрд, что стало самым заметным падением с 2016 года. Так, поставки крепких напитков снизились на 9,5%, до €591 млн, тихих вин — на 5,26%, до €702 млн, игристых — на 1,15%, до €171 млн. Импорт шампанского увеличился на 5,4%, до €39 млн.

Среди крупнейших импортеров рост поставок на 29% в натуральном выражении показала Португалия, на 6% — Чили, на 3% — Германия. Поставки из Испании и Франции сократились на 7% и 5% соответственно.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев поясняет, что импорт алкоголя резко активизировался в конце 2019 года перед повышением акцизов. В 2020 году ставки на тихие вина выросли с 18 до 31 руб. за 1 л, игристые — с 36 до 40 руб. за 1 л. По словам господина Ставцева, из-за накопленных запасов казалось, что произойдет перенасыщение рынка, но введение ограничений в связи с COVID-19 подстегнуло спрос и помогло распродать стоки. Ранее на динамику импорта сильно влияли и колебания курса рубля, но в 2020 году были сложности с получением акцизных марок, что притормозило операции, а после импортеры были готовы ввезти товар по любому курсу, продолжает он.

Бренд-директор московского завода «Кристалл» Станислав Кауфман добавляет, что из-за пандемии часть иностранных производителей сокращали отгрузки либо прекращали работу, а на российском рынке росла активность местных поставщиков.

Основатель и президент Simple Group Максим Каширин отмечает, что в ситуации неопределенности 2020 года бизнес вел себя осторожно, а тактика группы заключалась в работе со стоком: «Мы существенно снизили закупки, чтобы не перегружать склады. С июля, когда ситуация в HoReCa начала восстанавливаться, стали возобновлять импорт, хотя, конечно, его объем был скромным». Гендиректор АСТ Леонид Рафаилов говорит, что импорт в 2020 году вырос незначительно, а в первом квартале 2021-го продажи увеличились на 36% год к году.

1,5 миллиарда евро составил объем импорта крепких алкогольных напитков и вина в 2020 году

Luding Group увеличила импорт тихих игристых вин на 6,4%. В компании также отметили снижение среднего чека на алкоголь в массовом сегменте. В Beluga Group не видят существенного падения импорта, отмечая, что поставки крепких напитков в 2020 году выросли на 43%, вин — на 41%. Но, по словам представителя Beluga Group, в целом на снижении винного импорта мог сказаться закон «О виноделии», требующий отмечать напитки из иностранных виноматериалов как «не вино». Господин Ставцев добавляет, что на многих средних дистрибуторов достаточно негативно повлиял рост доли торговых сетей в импорте алкоголя с 25% в 2018 году до почти 50% в прошлом. В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магните» на вопросы об импорте не ответили.

В 2021 году АСТ планирует увеличить продажи на 15% и больше, а в Beluga Group ждут двузначных темпов роста. В Luding Group, в частности, прогнозируют увеличения поставок вин из Португалии, а также сокращения импорта из Новой Зеландии в связи с невысоким урожаем и ростом цен. Александр Ставцев отмечает, что, если не будет резкого ослабления рубля, импорт вина в 2021 году может возрасти. На рынке, поясняет он, образовалась свободная ниша после запрета на производство вина из иностранного виноматериала, которую местные виноградари сразу заполнить не смогут.

Анатолий Костырев