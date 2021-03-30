Роскачество назвало худшие импортные вина до тысячи рублей

Роскачество проверило наиболее популярные у российских покупателей импортные вина стоимостью до 1 тыс. руб. Эксперты организации оценили более 120 вин из 13 стран, и только 3 из них оказались плохими. Результаты приведены на сайте Роскачества.

Комиссия оценивала органолептические показатели вина (внешний вид, запах, вкус) по 100-балльной шкале Всемирной организации винограда и вина. Оценку ниже 71 балла получают вина с существенными недостатками во вкусе и аромате: их качество считается плохим.

Вина, которые эксперты посчитали плохими:

красное полусладкое «Киндзмараули Dugladze» (Грузия, рейтинг 59,16);

красное полусладкое «Вранац Броjаница» (Сербия, 67,7);

белое сухое «Цинандали Dugladze» (Грузия, 69,34).

Вина с оценкой от 71 до 78 баллов — простые и невыразительные. Они приемлемы с точки зрения качества, не имеют дефектов. Эксперты считают такие вина удовлетворительными. Их в рейтинге 12.

«Если оценки низкие, значит, с винами действительно что-то не так. В этом стоит разобраться производителям и импортерам»,— сказал руководитель экспертной группы Роскачества по исследованиям винодельческой продукции, президент Союза сомелье и экспертов России.

Роскачество обещает обнародовать полный рейтинг импортных вин в начале апреля.

В конце прошлого года Роскачество составило рейтинг красных и белых вин России. В него вошли 209 сухих, полусухих и полусладких белых и красных вин.