Илон Маск увеличил состояние на $6 млрд за день

За понедельник, 5 апреля, состояние основателя SpaceX и Tesla Илона Маска увеличилось на $6 млрд, свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time. Теперь господин Маск владеет состоянием в $169,8 млрд.

По оценке Forbes, Илон Маск — второй по богатству человек мира (первое место занимает гендиректор и основатель Amazon Джефф Безос). Рост состояния основателя Tesla связан с ростом акций производителя электромобилей после публикации квартальной отчетности.

Напомним, 2 апреля Tesla в квартальной отчетности сообщила о продаже за первые три месяца года 184 800 электромобилей. Это более чем в два раза превышает количество электромобилей, проданных в первом квартале 2020 года. Кроме того, этот показатель превысил прогнозы аналитиков Уолл-стрит, которые ожидали, что будет продано 168 тыс. электромобилей.