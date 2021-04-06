ТАСС: правительство выделит производителям сахара и масла 9 млрд рублей

Правительство РФ подготовило проект распоряжения о выделении Минсельхозу 9 млрд руб. на возмещение производителям сахара и подсолнечного масла части затрат. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документ, согласованный Минфином.

«В целях стабилизации цен на продовольственные товары выделить Минсельхозу России в 2021 году из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 9 млрд руб. для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ для возмещения части затрат на производство и реализацию рафинированного бутилированного масла подсолнечного и сахара белого в предприятия розничной торговли»,— говорится в проекте распоряжения.

В документе уточняется, что при текущей среднероссийской цене реализации рафинированного подсолнечного масла (92,6 руб.за 1 литр с НДС) убыток производителя на 1 литр подсолнечного масла составляет порядка 9,7 руб. Наибольшие объемы межбюджетных трансфертов планируется направить в Воронежскую область — 1,6 млрд руб., Ростовскую область — 1,1 млрд руб. и Краснодарский край — 1 млрд руб. Предлагается компенсировать затраты с апреля по конец сентября 2021 года.

Проект о субсидиях производителям сахара и подсолнечного масла разработал Минсельхоз. О разработке механизма ранее сообщал “Ъ”. Субсидии будут распространяться на производителей, подписавших ценовые соглашения с ритейлерами.

Напомним, в середине декабря 2020 года для сдерживания роста цен на подсолнечное масло и сахар Минсельхоз, Минпромторг, ФАС, поставщики и ритейлеры подписали соглашения о фиксации цен на эти товары. Действие этих соглашений заканчивалось 1 апреля 2021 года. Разработанные субсидии являются компенсацией производителям за сдерживание цен.

О разработке компенсаций — в материале “Ъ” «Субсидии прямого отжима».