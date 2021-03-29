Минсельхоз разработал проект о субсидиях производителям сахара и подсолнечного масла

Минсельхоз РФ подготовил проект постановления о предоставлении субсидий производителям сахара и бутилированного подсолнечного масла. Документ размещен на портале нормативных правовых актов. О разработке механизма ранее сообщал “Ъ”. Субсидии будут действовать до 30 сентября 2021 года и распространяться на производителей, подписавших ценовые соглашения с ритейлерами.

Субсидии будут предоставляться на возмещение части затрат производителям подсолнечного масла из расчета 10 руб. на 1 литр произведенного и реализованного в предприятия розничной торговли рафинированного бутилированного подсолнечного масла собственного производства по цене, не превышающей 95 руб. за 1 литр. Производителям белого сахара субсидии будут предоставляться из расчета 5 руб. на 1 кг произведенного и реализованного в предприятия розничной торговли сахара собственного производства по цене, не превышающей 36 руб. за 1 кг.

Напомним, в середине декабря 2020 года для сдерживания роста цен на подсолнечное масло и сахар Минсельхоз, Минпромторг, ФАС, поставщики и ритейлеры подписали соглашения о фиксации цен на эти товары. Действие этих соглашений заканчивалось 1 апреля 2021 года. Разработанные субсидии являются компенсацией производителям за сдерживание цен.

О разработке компенсаций от государства производителям — в материале “Ъ” «Субсидии прямого отжима».