ОПЕК повысила прогноз добычи нефти и конденсата в России на 2020 год и снизила на 2021-й

ОПЕК повысила прогноз добычи нефти и конденсата в России по 2020 году на 30 тыс. баррелей в сутки, до 10,42 млн баррелей. При этом организация уменьшила свои ожидания по 2021 году и прогнозирует снижение показателя до 10,21 млн.

«Добыча жидких углеводородов в целом по 2020 году была пересмотрена в сторону повышения на 30 тыс. баррелей в сутки и теперь, как ожидается, сократится на 1,02 млн баррелей в сутки год к году, в среднем до 10,42 млн баррелей в сутки»,— говорится в январском докладе ОПЕК. Аналогичный показатель по 2021 году снизится на 0,21 млн баррелей в сутки, а в годовом выражении — до 10,21 млн.

По предварительной оценке ОПЕК, в декабре добыча нефти и конденсата увеличилась незначительно — на 40 тыс. баррелей в сутки в месячном выражении, до 10,18 млн. В годовом выражении показатель снизился на 1,29 млн баррелей.

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