США попросили Россию объяснить, что происходит на границе с Украиной

США попросили Россию объяснить «провокации» на границе с Украиной, сообщил представитель Госдепа Нед Прайс. Заявление прозвучало на фоне сообщений о наращивании российского военного присутствия рядом с Украиной.

«Мы попросили, чтобы Россия представила объяснения в связи с этими провокациями,— сказал господин Прайс на брифинге.— Но самое главное, что мы дали понять напрямую нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем Украину перед лицом этого запугивания и агрессии».

Вашингтон будет обеспокоен любыми действиями Москвы, которые направлены на устрашение украинской стороны, заявил он.

Ранее Украина заявила о масштабном стягивании российских войск к украинским границам. 3 апреля специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что количество нарушений режима прекращения огня в самопровозглашенной ЛНР возросло в 10 раз. Также резко обострилась ситуация на границе с непризнанной ДНР.

Подробнее об обострении ситуации читайте в публикации “Ъ” «Если завтра Донбасс».