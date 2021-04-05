Небо. Самолет. Кладбище

Военно-воздушные силы США готовятся законсервировать, а затем разобрать на запчасти самолеты, которые ранее использовались ими в рамках Договора по открытому небу. Об этом говорится в докладе, направленном Пентагоном в Конгресс. Конгрессмены восприняли это как знак того, что администрация Джо Байдена не намерена возвращаться в этот договор. Если США не вернутся, из соглашения в скором времени выйдет и Россия. В МИД РФ “Ъ” подтвердили, что Москва готова ждать решения Вашингтона максимум до лета.

О том, что самолеты Boeing OC-135B, ранее использовавшиеся США в рамках Договора по открытому небу (ДОН), в мае-июне будут направлены на «кладбище» близ авиабазы ВВС США Девис-Монтен в штате Аризона, сообщило издание The World Herald. Оно издается в штате Небраска, где находится авиабаза ВВС США Оффут, на которой сейчас и находятся эти борта.

Журналистам о планах консервации самолетов сообщил член Палаты представителей Дон Бейкон, который ранее руководил 55-м крылом ВВС США, базирующемся на авиабазе Оффут. Бригадный генерал в отставке сослался на доклад ВВС, поступивший в Конгресс от имени и. о. министра ВВС США Джона Рота. Информацию о том, что борта будут направлены на «кладбище», изданию подтвердили и в пресс-службе ВВС.

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В статье уточняется, что в дальнейшем самолеты будут «разобраны на запчасти, а в конце концов порезаны на металлолом».

«Я бы хотел, чтобы это было не так, но это так»,— сказал Дон Бейкон. По его мнению, это решение «закрывает дверь для возвращения США к договору», хотя в ходе предвыборной кампании Джо Байден назвал решение тогдашнего хозяина Белого дома Дональда Трампа о выходе из ДОН «ошибочным». «Они (ВВС США.— “Ъ”) решили, что больше не будут заниматься “Открытым небом”. О выходе из договора (в направленном в Конгресс докладе.— “Ъ”) говорится как о чем-то само собой разумеющемся»,— рассказал Дон Бейкон.

ДОН, вступивший в силу в 2002 году и позволяющий военным 33 стран совершать наблюдательные полеты над территориями друг друга,— это едва ли не последний реально действующий инструмент контроля обычных вооружений в Европе. США вышли из него в прошлом году, сославшись на неполное соблюдение договора Россией. В Москве тогда сочли, что Вашингтон лишь искал повод избавиться от необходимости принимать российских инспекторов. После выхода США из договора Россия требовала от их европейских союзников гарантий, что собранная ими при облете российских территорий информация не будет передаваться американцам. Но они на это не пошли, и тогда власти РФ объявили о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН.

Между тем, как уже ранее сообщал “Ъ”, американский авиапарк в рамках ДОН находился в плачевном состоянии. Для осуществления полетов США использовали два Boeing OC-135B, построенных в 1961–1962 годах. В составе ВВС США это были едва ли не самые старые воздушные суда.

Как следует из сообщений американских СМИ, по причине технических неполадок США регулярно приходилось отменять запланированные наблюдательные миссии. The World Herald отдельно описывает случай, когда в 2016 году один из OC-135B на несколько дней застрял в России из-за проблем с электрикой. В ходе же обратного полета из-за неполадок с системой наддува на борту возник пожар, из-за чего экипаж принял решение об экстренной посадке.

До выхода США из договора Пентагон неоднократно обращался в Конгресс с просьбой предусмотреть средства ($222 млн) на замену бортов, однако деньги ($42 млн) были выделены только на модернизацию оптики. Из статьи The World Herald следует, что все оборудование будет разобрано.

Отметим, что Джо Байден в ходе первого после своей инаугурации телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным дал понять, что Вашингтон может вернуться в ДОН, но отметил, что на проработку соответствующего решения потребуется время. Чуть позже в МИД РФ сообщили, сколько Москва готова ждать: до лета.

Сегодня глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов подтвердил “Ъ”, что этот дедлайн остается в силе:

«Мы четко дали понять, что если до начала лета США не проявят желания вернуться в ДОН, то Россия завершит процедуры принятия закона о денонсации договора».

По его словам, соответствующие документы уже проходят необходимые инстанции. «Полагаю, что к концу весны они будут направлены на подпись президенту. Как только он одобрит закон о денонсации договора, Россия направит официальное уведомление его депозитариям (Венгрии и Канаде.— “Ъ”). После этого повернуть что-то назад будет уже практически невозможно. Через шесть месяцев Россия окончательно покинет ДОН»,— пояснил “Ъ” Константин Гаврилов. Без участия же России и США договор вряд ли будет жизнеспособным.

The World Herald, впрочем, отмечает, что уничтожение Boeing OC-135B не обязательно означает, что США не вернутся в ДОН. По подсчетам Института по исследованию проблем мира и политики безопасности при Гамбургском университете, в период с 2002 по 2019 год США участвовали в 201 наблюдательном полете в рамках ДОН, при этом в 89 случаях эти инспекции осуществлялись с задействованием самолетов их союзников. Так, свой последний полет в рамках ДОН в феврале 2020 года США осуществили совместно с литовскими и эстонскими военными на борту, предоставленном Швецией.

Канадский эксперт Стефан Уоткинс, который много лет посвятил тематике ДОН, сказал “Ъ”, что «не оплакивает американские самолеты, поскольку они были старыми и имели весьма плохой послужной список». «Но я обеспокоен тем, что это решение (об их утилизации.— “Ъ”) означает в целом. Надежду на возвращение США в договор я не теряю, но есть признаки того, что эта дверь действительно закрывается»,— отметил он.

Елена Черненко