Вернись, я всех пущу

Москва пытается побудить администрацию президента США Джо Байдена скорее принять решение по поводу возможного возвращения в Договор по открытому небу (ДОН). Помимо публичных заявлений и кулуарных бесед для этого задействуются и нестандартные меры. Так, власти РФ, по данным “Ъ”, впервые отказали одной из европейских стран в пролете над своей территорией. Официальная причина — коронавирусные ограничения. Неофициальная — опасения по поводу возможной передачи собранной информации США.

Россия не принимает инспекционные борта в рамках ДОН и сама не осуществляет облеты территорий других участников этого договора с 22 ноября 2020 года, то есть с того момента, как его покинули США. До недавнего времени это не вызывало вопросов — в зимний период полетов в рамках ДОН, как правило, и не было. Однако российские официальные лица ранее говорили, что инспекции могут возобновиться в конце февраля — начале марта. Но как стало известно “Ъ”, первое государство, подавшее уже после этого заявку на облет российской территории,— Франция — получила отказ. Москва заявила, что не может сейчас принять инспекторов из-за продолжающегося карантина.

Между тем в России эпидемиологическая ситуация куда лучше, чем в Европе, ограничения постепенно снимаются, и при соблюдении мер предосторожности принять небольшую группу военных уже вполне можно было бы. Но собеседники “Ъ” в госструктурах РФ дают понять: распространение коронавируса — не единственное, чего опасаются российские власти. Куда больше их беспокоит перспектива передача аэрофотосъемки американцам. Два информированных источника “Ъ” не исключили, что Россия вообще не будет принимать иностранные инспекции в рамках ДОН и не будет направлять свои борта в Европу, пока США не решат, возвращаться в договор или нет.

ДОН, вступивший в силу в 2002 году и позволяющий военным 33 стран совершать наблюдательные полеты над территориями друг друга,— это едва ли не последний реально действующий инструмент контроля над обычными вооружениями в Европе. США вышли из него в прошлом году, сославшись на неполное соблюдение договора Россией. В Москве тогда сочли, что Вашингтон лишь искал повод избавиться от необходимости принимать российских инспекторов. После выхода Соединенных Штатов из договора Россия требовала от их европейских союзников гарантий, что собранная ими при облете ее территорий информация не будет передаваться американцам. Но они на это не пошли, и тогда власти РФ объявили о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН. Сообщалось, что они завершатся к лету, после чего Москва направит партнерам официальное уведомление, а через шесть месяцев окончательно покинет договор.

Таким образом, хотя Россия еще не объявила непосредственно о выходе из договора, она по сути уже приостановила свое участие в нем. Собеседники “Ъ” в госструктурах РФ надеются, что отсутствие полетов побудит европейских союзников США активнее посылать сигналы Вашингтону о необходимости вернуться в договор.

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Напомним, президент США Джо Байден в ходе предвыборной кампании назвал ошибочным решение Дональда Трампа о выходе из ДОН. В ходе первого телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным после своей инаугурации он дал понять, что Вашингтон может вернуться в договор, но отметил, что на проработку соответствующего решения потребуется время.

Чуть позже в МИД РФ сообщили, сколько Москва готова ждать: до лета. И с тех пор там регулярно напоминают, что дедлайн приближается. На днях постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов вновь дал понять, что Россия останется в ДОН, если США в короткий срок вернутся в договор.

«Западные эксперты с облегчением отмечают, что Россия может воздержаться от выхода из Договора по открытому небу, если США вернутся в ДОН. Возможно, так. Но не достает одного слова — если США вернутся БЫСТРО. Процедуры выхода из ДОН в России запущены, и они не могут длиться долго»,— написал он в Twitter (орфография сохранена).

В свою очередь глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что по этому вопросу продолжаются непубличные контакты, «работа идет». «Мы дали четко понять американским партнерам, что время еще остается, они могут принять решение и вернуться в договор. Мы можем рассмотреть это конструктивно. Контакт продолжается. Мы ждем ответа»,— сказал дипломат, добавив, что Россия обсуждает эту тему и с европейцами. «Но время истекает, и нам договор нужен не больше, чем другим»,— предупредил он.

Сигнал о том, что Россия не держится за договор и даже уже знает, что делать со своими оборудованными под ДОН самолетами, если перестанет быть участницей соглашения, власти РФ послали в начале марта.

«РИА Новости» сообщило со ссылкой на военно-дипломатический источник, что один из российских самолетов Ту-214ОН, который был построен для наблюдательных миссий в рамках ДОН, провел полет в новом качестве: проверил маскировку военных объектов РФ на побережьях Крыма и Краснодара, а также протестировал возможности системы ПВО этих регионов.

Американские СМИ в свою очередь еще в ноябре сообщали, что с самолетов OC-135B, которые ранее использовались США в рамках наблюдательных миссий по ДОН, начали снимать оборудование. При этом эксперты расходятся во мнении, нужно ли администрации США добиваться повторной ратификации договора в Сенате, если Белый дом все-таки решит в него вернуться. Заручиться голосами двух третей сенаторов для одобрения соглашения, которое, как настаивала предыдущая администрация, нарушается Россией, будет крайне сложно.

Между тем дипломатический источник “Ъ” в одной из европейских стран-участниц ДОН убежден, что при наличии политической воли президент США мог бы вернуть страну в договор посредством одной из форм так называемых исполнительных соглашений (некоторые из них требуют простого большинства голосов, а другие вообще принимаются без одобрения законодателей). Однако пока в Вашингтоне такой воли не демонстрируют.

Елена Черненко