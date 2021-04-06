Полибезмеры Для остановки роста цена на пластики в мире и в России не видно предпосылок

Природные катаклизмы в США и резкое подорожание логистики загнало цены на полимеры на глобальном рынке на исторические максимумы. В России стоимость пластиков также растет и, несмотря на более низкие темпы подорожания, это уже стало проблемой для переработчиков пластмасс. Эксперты считают, что, несмотря на сокращение дефицита пластиков к середине года, остаются предпосылки для нового роста цен.

Цены на нефтехимическую продукцию на мировых рынках с начала года выросли на 40–70%, следует из статистических данных ресурса Polymerupdate и Центра экономического прогнозирования Газпромбанка. Стоимость отдельных полимеров находится на исторических максимумах: так, например, цена полиэтилена в Европе в марте превысила $2 тыс. за тонну.

Основной причиной является череда форс-мажоров в США, которые являются крупнейшим в мире производителем нефтехимической продукции: доля страны в глобальном производстве полиэтилена достигает 16%, полипропилена — 9%, поливинилхлорида — 15%, аммиака — 8%. При этом около 70% нефтегазохимического производства США сконцентрированы в Луизиане и Техасе, где из-за проблем с электроснабжением на фоне аномальных заморозков в феврале и марте многие промышленные производители были вынуждены приостановить работу своих установок. В общей сложности Ineos, LyondellBasell, Formosa Plastics и Dow Chemical заявили о 70 инцидентах на их заводах. Общие выбывшие мощности по полиэтилену превысили 11 млн тонн в год, то есть почти 10% всего мирового потребления.

Такое число форс-мажоров, отмечает Нина Адамова из ЦЭП Газпромбанка, нарушило цепочки поставок полимеров потребителям. О нехватке сырья уже заявляли автоконцерны и производители труб. Эксперт отмечает, что в марте большинство остановленных заводов уже начали налаживать перезапуск производства, и по мере постепенного устранения дефицита к концу второго квартала цены на полиолефины вернутся к более низкому уровню. Тем не менее, говорит госпожа Адамова, среднегодовые цены на основные крупнотоннажные пластики на глобальном рынке вырастут на 20–22% в 2021 году.

Александр Собко из Rupec добавляет, что на фоне дефицита полимеров некоторые страны АТР неожиданно стали экспортировать эту продукцию в Европу и другие регионы, хотя традиционно являются ее импортерами. Но этот эффект сдерживался резким подорожанием стоимости морской транспортировки из-за дефицита контейнеров на фоне пандемии.

В конце 2020 — начале 2021 года стоимость фрахта из Азии по отдельным направлениям выросла более чем в пять раз. На стоимости полимеров сказался и ускоренный рост цен на сырье для них: например, стоимость пропилена в конце февраля в США достигала почти $2,8 тыс. за тонну, что также было связано с остановкой производств из-за морозов. В долгосрочном плане на ценах сказывается рост котировок нефти.

Продукция российских производителей, по данным ЦЭП, тоже подорожала в течение первого квартала: полиэтилен и полипропилен — на 20–30%, полистирол — на 30%, аммиак — на 65–70%. Рост цен серьезно беспокоит переработчиков пластиков. Источники “Ъ” в профильных компаниях говорят, что им приходится повышать цены на свою конечную продукцию или снижать маржу. Как отмечал глава производителя полимерной упаковки «Нео-Пак» Александр Ладан, некоторые российские производители переориентировали поставки на экспорт. По его мнению, есть предпосылки для сохранения сложной ситуации в секторе полимеров, учитывая активный спрос со стороны Китая. Союз переработчиков пластмасс (СПП) в середине марта попросил помощи у правительства, предлагая сдерживать цены внутри страны и отвязать внутреннюю стоимость от мировых котировок.

В СИБУРе, крупнейшем российском производителе базовых полимеров, заявили “Ъ”, что «несмотря на ряд объективных факторов, повлекших подорожание, российские цены на полимеры в долларовом выражении демонстрируют существенно более низкий рост по сравнению с мировыми». В компании считают, что сдерживать рост цен внутри РФ помогает рост предложения полиэтилена и полипропилена вследствие запуска «Запсибнефтехима». СИБУР продает около 60% своей продукции на рынке РФ.

По мнению Александра Собко, в ближайшее время цены на полимеры могут нормализоваться: на рынке все же присутствует избыток мощностей, а дефицит был во многом вызван временными факторами. При этом аналитик отмечает, что высокая концентрация нефтехимических производств в США в районе Мексиканского залива создает предпосылки для ценовых всплесков.

Ольга Мордюшенко