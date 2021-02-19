Не ограничиваясь полимерами

Предприятия пищевой промышленности предупредили Федеральную антимонопольную службу об очередной угрозе ценам на продукты питания. Речь идет об увеличении стоимости упаковки на 10–15% — обоснованность этого компании и просят проверить. Производители упаковки утверждают, что сами серьезно страдают из-за подорожания сырья, в том числе из-за остановки ряда производств в пандемию.

Руспродсоюз (РПС; объединяет более 400 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности) просит ФАС проверить обоснованность повышения цен на пластиковую упаковку. Письмо за подписью исполнительного директора союза Дмитрий Востриков отправлено главе службы Максиму Шаскольскому. В обращении РПС указывается, что с конца 2020 года участники союза получают предупреждения о росте цен на пластиковую упаковку в среднем на 10–15%. При этом поставщики объясняют решение повышением стоимости приобретаемого сырья: цена полиэтилена с июня прошлого года выросла на 25–30%, с 78 тыс. до 115 тыс. руб. за тонну.

В ФАС России заявили, что получили обращение. Там пообещали «принять меры реагирования в случае обнаружения признаков нарушения антимонопольного законодательства». Минпромторг, в свою очередь, получил письма от производителей пластиковой упаковки, которые также уведомили о росте стоимости сырья для своей продукции, сообщили “Ъ” в министерстве. Там добавили, что перенаправили обращение в ФАС. Минсельхозу, по словам его представителя, известно об удорожании пластиковой упаковки, и оно «обращало внимание профильного ведомства на необходимость проработки данного вопроса».

Как сообщил “Ъ” один из участников рынка, в компаниях «Пище-Поли-Пласт», «Комус-Упаковка» с 15 февраля цена на упаковку выросла на 10%. «Технопарк-Флекс», завод «Протей» и «Данафлекс-Нано» предупредили своих контрагентов о повышении цен на упаковку на 5–15%. В этих компаниях на вопросы “Ъ” не ответили. Зампред правления РПС Дмитрий Леонов утверждает, что подорожание упаковки, которая занимает около 30% в доле производства пищевой продукции, автоматически приведет к росту себестоимости производства многих продуктов. Участники РПС пишут в своем письме, что «стоимость упаковки — один из факторов, повлиять на которые производители продуктов не могут».

Президент Российского союза пекарей Алексей Ляпин подтверждает, что с конца 2020 года и по текущий момент стоимость упаковки резко выросла — на 70%. Производители молока говорят, что девальвация скорректировала цену на всю импортируемую пластиковую упаковку, отмечает исполнительный директор «Союзмолока» Артем Белов.

В СИБУРе заявили “Ъ”, что цены на мировом и российском рынках выросли из-за роста спроса на полимеры и цен на сырье для нефтехимии, которое привязано к мировым котировкам углеводородов, а также остановки производств некоторых производителей в начале года. Рост мировых котировок опережает динамику цен в России, добавили в компании. Источник “Ъ” на рынке поясняет, что в период ограничений переработчики сократили закупки полимеров и запасы изделий, а сейчас не успевают произвести необходимый объем.

Директор компании «Химпартнеры» Константин Рзаев называет дополнительные факторы — логистические проблемы с международными поставками и дефицит контейнеров, а также остановки ряда крупных производств полимеров по всему миру, что усугубило дефицит и подорожание в январе—феврале. Рост цен на три самых популярных упаковочных полимера — ПЭТ, полиэтилен, пропилен — начался еще в июле, осенью достиг уровня 2019 года, а сейчас цена сырья по сравнению с летом 2020 года выросла вдвое, говорит господин Рзаев. По его мнению, с учетом того, что сырье составляет 40–70% стоимости готовой упаковки, избежать повышения невозможно.

Эксперт уверен, что рост цен на упаковку только начался: сейчас ее производители используют полимеры, закупленные в ноябре—декабре 2020 года, а через два месяца будут работать уже на супердорогом сырье. Дмитрий Леонов из РПС считает, что для снижения стоимости упаковки нужно прежде всего убрать таможенные пошлины на нее, составляющие 6,5-9,5%.

Алексей Полухин, Ольга Мордюшенко