Банкрот дождется конца сезона в Metropol

Компания миллиардера Александра Клячина «Гледен Инвест» открыла в Геленджике пятизвездночный отель Metropol на месте гостиничного комплекса Kempinski, балансодержатель которого признан банкротом. Ребрендинг уже выполнен на 80 процентов. Управлять отелем на черноморском курорте компания Клячина планирует до аукциона, который пройдет не раньше окончания курортного сезона. Аналитики предполагают, что в итоге миллиардер выкупит гостиничный комплекс который они оценивают в 4,5-5 млрд руб.

Владелец холдинга «Гледен Инвест» Александр Клячин открывает в Геленджике на месте гостиничного комплекса, работавшего под брендом Kempinski Grand Hotel («Кемпински Гранд Отель»), отель Metropol («Метрополь»). Об этом “Ъ-Кубань” рассказал Николай Власов, партнер ГК «РКТ», которая оказывает услуги по сопровождению процедуры банкротства.

Владелец ИК «Гледен Инвест» Александр Клячин в рейтинге Forbes по итогам 2020 года занял 60 место среди богатейших бизнесменов России. Его состояние оценивается в 1,6 млрд. долларов. Господину Клячину принадлежит сеть Azimut Hotels, управляющая 40 отелями в России и Европе.

Напомним, в сентябре 2020 года краевой арбитражный суд признал банкротом балансодержателя пятизвездочного отеля Kempinski — ООО «Инвестгрупп-Отель». В отношении предприятия было начато конкурсное производство сроком на полгода. При этом хозяйственная деятельность гостиницы была сохранена, а после проведена модернизация актива с целью более выгодной продажи. Конкурсный управляющий Валентин Чунин принял решение передать отель в аренду до торгов.

30 марта входящее в ГК«Гледен Инвест» ООО «Метрополь Эссет Менеджмент» взяло в управление геленджикский гостиничный комплекс.

Построить пятизвездочную гостиницу на 379 номеров решил экс-президент ВАО «Интурист» Аббас Алиев в 2007 году. Инвестором выступало подконтрольное господину Алиеву ООО «Отель девелопмент» (контролировал ООО «Инвестгрупп-отель»). Для строительства был взять заем в ВЭБ. РФ около $400,5 млн. Вскоре с возвратом долга возникли проблемы. Кредитор инициировал процедуру банкротства. Сумма долга составила 8,5 млрд руб.

В настоящий момент отель уже принимает гостей под брендом «Метрополь», ребрендинг выполнен на 80 процентов, свои расходы «Гледен Инвест» не раскрывает.

Расходы ООО «Инвестгрупп-отель» на модернизацию с осени 2020 года составили более 200 млн руб., рассказал Николай Власов. В том числе полностью заменена система кондиционирования отеля (ставшая причиной наибольшего количества претензий гостей прошлым летом), сделана автономная система кондиционирования «люксового» восьмого этажа, заменены системы горячего водоснабжения номеров и спа-комплекса.

В дальнейшем новый оператор гостиничного комплекса намерен полностью обновить концепцию.

Объясняя решение передать актив в управлении компании «Гледен Инвест», Николая Власов говорит, что за время работы отеля в процедурах банкротства сформировалось четкое понимание, что в Kempinski не та команда, которая способна увеличить стоимость отеля в преддверии его продажи. «Сказывались инертность принятия решений, отсутствие „антикризисных“ навыков. Kempinski прекрасные классические отельеры, но не более», — объясняет господин Власов.

По его словам, «Гледен Инвест» предлагают гораздо более свежий подход и к сервису для гостей, и гостиничному бизнесу в целом. «Такой подход выгодно отличает их от любых других „пятерок“, управляемых европейскими отельерами. У менеджмента потрясающий бэкграунд работы в сложных кейсах по увеличению капитализации управляемых ими объектов. Немаловажным фактором стало партнерство „Гледен Инвест“ сВЭБ. РФ (основной кредитор и залогодержатель имущества отеля – «Ъ») в области туризма», — считает Николай Власов.

Ориентировочная дата проведения торгов, по словам собеседника “Ъ-Кубань”, неизвестна, так как еще не закончена оценка отеля, без которой невозможно утверждение порядка реализации банкротного объекта. «В любом случае это будет после окончания туристического сезона», — заключает Николай Власов.

Аналитик ИК«Фридом Финанс» Валерий Емельянов, говорит, что при текущей доходности на рынке актив можно оценить в 4,5-5 млрд руб. «Для „Гледен Инвест“ управление отелем может стать шагом к покупке или долгосрочной аренде, чтобы расширить существующую сеть либо с целью развивать люксовый отельный бренд вне привязки к другим своим проектам», — рассуждает аналитик.

По его словам, сейчас туристический рынок не настолько живой, чтобы из-за отеля возникла серьезная борьба между инвесторами, поэтому все участники сделки понимают: скорее всего, отель в итоге останется за ИК «Гледен Инвест».

В настоящий момент помимо «Метрополь» в Геленджике работают еще два пятизвездочных отеля: гранд-отель «Приморье» и бутик-отель «Геленджик-Парк Отель».

Наталья Решетняк