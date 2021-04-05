Консульство: россиянок нет среди задержанных в Дубае за голую фотосессию

Гражданок России нет среди девушек, задержанных в Дубае за голую фотосессию, сообщили «РИА Новости» в генконсульстве РФ. В эмирате 3 апреля за съемку в обнаженном виде была задержана группа девушек, им грозит до шести месяцев тюрьмы, организатору мероприятия — до полутора лет. Изначально сообщалось, что задержанные — россиянки.

В генконсульстве РФ уточнили, что задержаны были 12 человек, а не 40, как сообщалось ранее. Среди них — один россиянин, который организовал фотосессию. Имя и фамилию мужчины в генконсульстве не назвали. По данным Telegram-каналов Mash и Life shot, задержанного зовут Алексей Концов, он является основателем международной компании Involta.

Все участники фотосессии обвиняются в непристойных действиях (ст. 361 Уголовного кодекса ОАЭ). Их задержали после того, как в соцсетях распространилось видео, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina.