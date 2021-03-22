Карантин смешали с карнавалом

Установление нового карантинного режима в 16 департаментах Франции натолкнулось на глухое сопротивление их жителей. Они считают, что правительство лишь умножает ошибки, не имея ясной стратегии борьбы с пандемией, вышедшей во Франции на «третью волну». Рассказывает парижский корреспондент “Ъ” Алексей Тарханов.

Когда в пятницу премьер-министр Франции Жан Кастекс и министр здравоохранения Оливье Веран объявили в прямом эфире о том, что страну настигла «третья волна» вируса и с субботы вводятся новые жесткие меры против эпидемии (в том числе полный карантин в 16 департаментах на четыре недели), страна приготовилась к худшему. В ходе первого карантина, объявленного год назад, французы оказались заперты в домах и квартирах, семьи были «разорваны», больницы и дома престарелых превратились в осажденные крепости, перемещения попали под запрет, все магазины, кроме продовольственных, закрылись.

Испуганные жители «опасных» зон, особенно Парижа, пустились в бегство, направившись в те департаменты, где статистика заражений и занятых больничных коек выглядит не такой страшной. Вокзалы были переполнены, на ведущих из столицы шоссе выстроились пробки. Парижане понимали, что едва ли в провинции их примут с распростертыми объятиями, но страх снова зависнуть в столице без права выхода из дома возобладал.

Наученные горьким опытом, французы и француженки поспешили сделать в течение субботы все отложенные покупки, побриться и постричься, покраситься, сделать укладку и ждать наутро неминуемого конца.

Ко всеобщему изумлению, конец не наступил. С такой помпой объявленный карантин оказался на удивление мягким. Прошлой весной в течение дня можно было выходить из дома один раз и на один час в радиусе километра, а теперь этот диаметр увеличен до десяти километров, а гулять можно хоть весь день в разрешенное комендантским часом время, то есть с шести утра и до семи вечера. Именно до семи, а не до шести, потому что ради светлых вечеров комендантский час сократили.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс (слева) и министр здравоохранения Франции Оливье Веран Фото: Reuters

Как и год назад, населению предложено любое появление на улице оправдывать соответствующей справкой. Немедленно выложенные МВД в сеть образцы «увольнительных» прожили, однако, только сутки. Как говорят, правительство пришло в ужас от двухстраничного документа, который чиновники хотели заставить заполнять французов перед каждым выходом из дома. В нем значилось 15 вариантов возможных ответов и 3 варианта дистанции, на которую в зависимости от первого ответа можно было удаляться от дома,— 1 км, 10 км, 30 км. Вместо простого документа, доступного человеку любого возраста и образования,— настоящий тест на IQ.

Как шутили в сетях, уж не спонсировали ли действия правительства производители бумаги и чернил для принтера.

В результате было объявлено, что ходить по городу можно просто со справкой о месте жительства или с документами, где это место жительства указано. Это напомнило мне первомайские демонстрации в СССР, когда гулять по Москве можно было легко и свободно — но только по паспорту.

В отличие от первого карантина, когда закрыто было все, работать разрешили парикмахерам, книжным магазинам, риелторам, автосервисам, можно переезжать с квартиры на квартиру, навещать родственников. Жители домов престарелых получили право принимать гостей, потому что вакцинация тех, кому от 75 и старше, проведена. Сейчас вакцинируют тех, кому за 65, а также тех, кто моложе, но страдает сопутствующими заболеваниями. В очереди стоят те, кому за 50 и кто вопреки всему чувствует себя хорошо. Им вакцина достанется не раньше конца апреля.

Франция старается ускорить темп вакцинации. На 17 марта прививку получили 82,6 тыс. человек на 1 млн жителей. Страна, к примеру, значительно обогнала Россию (38,3 тыс. человек на 20 марта), но уступает Израилю (596,5 тыс.), Великобритании (395 тыс.) и США (237 тыс.). Во Франции много говорят о примере Израиля, который гораздо дороже, чем европейские страны, заплатил за вакцины, но в итоге доказал остальным правильность старой пословицы «скупой платит дважды». Пока что власть платит за свой выбор снижением рейтинга. Опрос общественного мнения Ifop, проведенный для Journal du Dimanche, показал падение популярности президента Эмманюэля Макрона на 4 пункта до 37%. Только треть опрошенных верит, что правительство способно справиться с эпидемией.

Правительству припоминают метания и противоречивые указания, не прекращавшиеся с начала эпидемии. Отказ от масок, ставших теперь обязательными. Недостаток тестов, которых теперь даже слишком много.

Зачем было, спрашивают многие, пассивно тратить сотни миллиардов на помощь предприятиям, вместо того чтобы вложить хотя бы часть этих астрономических сумм в расширение производства вакцин, закупки их на свободном рынке, приобретение лицензий?

Если, как обмолвился перед первым карантином президент Макрон, речь идет о «войне», то почему не применить военные средства, не привлечь армию и армейских медиков, развернуть полевые госпитали и начать массовую вакцинацию.

Первая демонстрация против новых ужесточений режима состоялась в Марселе. И что символично — в виде карнавала. Отмененный год назад, он собрал в воскресенье по инициативе левых около 6,5 тыс. человек, преимущественно молодежь из трех городских кварталов. Собравшиеся попытались проводить зиму, по возможности, вместе с эпидемией. Но и та и другая упираются и не уходят.