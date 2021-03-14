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Мэр Ниццы попросил власти Франции разрешить купить «Спутник V»

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози хочет закупить российскую вакцину «Спутник V». Он считает, что имеет право сам договориться о поставках, так как Ницца — город международного значения, однако попросил разрешения у медицинской власти страны.

«Я прошу медицинские власти дать мне на это разрешение»,— написал мэр в Twitter. Господин Эстрози считает, что региональные власти могут действовать быстрее федеральных в кризисных ситуациях. Он привел в пример закупки масок. По словам мэра, весной 2020 года он быстро решил проблему с их поставками в городе, тогда как в целом по стране наблюдался дефицит.

Кристиан Эстрози представляет оппозиционную партию «Республиканцы». Он работает мэром Ниццы с 2017 года.

«Спутник V» — вакцина, разработанная Центром имени Гамалеи. Она была зарегистрирована в России в августе 2020 года. Ее применение одобрено в 51 стране. По данным разработчика, эффективность превышает 90%. Регулятор ЕС еще не одобрил применение «Спутника V», в марте он приступил к экспертизе. Вместе с тем два европейских государства уже одобрили применение препарата — это Венгрия и Словакия.

Об экспертизе — в материале “Ъ” «Российскую вакцину проверят на "эффективность, безопасность и качество"».

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