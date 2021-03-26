В Асбесте на депутата-единоросса составили протокол за побои

Полиция Асбеста (Свердловская область) составила протокол по ст. 6.1.1. КоАП РФ (Побои) в отношении депутата местной думы от партии «Единая Россия» Дмитрия Александрина.

Инцидент произошел 24 декабря в здании думы Асбеста. Согласно протоколу о нарушении (есть в распоряжении “Ъ-Урал”), Дмитрий Александрин сначала попытался забрать у депутата от КПРФ Натальи Крыловой телефон. Когда это не получилось, он ударил ее основанием ладони по лицу.

Коммунистка обратилась за медицинской помощью. Эксперт диагностировал ушиб правой скулы. «Согласно заключению, установленные повреждения не являются опасными для жизни, кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности не вызывают, не могут быть оценены как причинившие вред здоровью»,— указано в протоколе.

В документе отмечается, что Дмитрий Александрин не согласен с претензиями. «Удар не наносил. Проверка проведена неполно: не установлен механизм образования повреждений у Крыловой и причинно-следственная связь. Имеются множественные противоречия в показаниях Крыловой»,— указывает в качестве объяснения депутат. Он подчеркнул, что в ходе проверки были опрошены только лица «из числа близкого окружения Крыловой».

Рассмотрение дела об административном нарушении назначено на 2 апреля.

Анастасия Реутова