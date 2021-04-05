Путин поручил добиться роста доходов населения в отстающих регионах

Президент России Владимир Путин поручил добиться роста доходов населения в десяти наиболее экономически депрессивных регионах РФ. Соответствующее поручение было дано по итогам мартовского совещания с членами правительства, ответственными за его выполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица регионов. До 1 июля 2021 года надо предоставить доклад о проделанной работе, далее — отчитываться каждые полгода.

Десять регионов с наиболее сложной экономической ситуацией были определены в 2019 году правительством Дмитрия Медведева. В список вошли: Тува, Адыгея, Алтайский край и Республика Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Чувашия, Псковская и Курганская области. Эти субъекты РФ получили федеральных кураторов, которые отвечали за разработку их индивидуальных программ развития. На эти цели планируется выделить в два этапа 100 млрд руб.

«Правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов РФ обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития регионов с уровнем социально-экономического развития ниже среднероссийского и достижение конкретных целевых результатов в виде опережающего роста реальных денежных доходов населения и инвестиций в основной капитал»,— говорится в списке поручений, опубликованных на сайте Кремля.

О том, как Михаил Мишустин посетил экономически депрессивные регионы, читайте в материале “Ъ” «Осмотр отстающих».