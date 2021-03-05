Осмотр отстающих

Премьер-министр Михаил Мишустин завершил цикл поездок по десяти наиболее экономически депрессивным регионам страны, посетив вчера Туву. Теперь за исполнением поручений премьера, которые даны по итогам этих поездок, должны следить министры-кураторы десяти регионов. К работе будет подключен и созданный Белым домом координационный центр, что позволит корректировать индивидуальные программы развития регионов, на которые центром выделяются 50 млрд руб. Изменения, отмечают эксперты, после пандемийного шока вполне могут потребоваться.

Последней в перечне десяти посещенных депрессивных регионов стала Тува — Михаил Мишустин вчера прибыл в эту республику с коротким визитом. Подводить итоги всех десяти рабочих визитов, растянувшихся из-за пандемии на год, премьер вчера не стал. В Кызыле премьер посетил строящуюся школу (пообещав помочь с финансированием для завершения работ), больницу, а затем встретился с губернатором Тувы Шолбаном Кара-оолом.

Напомним, что десятка регионов с наиболее сложной экономической ситуацией определена в 2019 году еще правительством Дмитрия Медведева. Ее составили Тува, Адыгея, Алтайский край и Республика Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Чувашия, Псковская и Курганская области. Все эти регионы получили федеральных кураторов, которые отвечали за разработку индивидуальных программ развития. Эти планы общей стоимостью в 50 млрд руб. на период до 2024 года (по 1 млрд руб. в год на регион) были завершены уже новым составом кабмина.

По итогам каждого посещения депрессивных регионов премьер дает поручения — их выполнение контролируется министрами-кураторами. В Минэкономики поясняют, что кураторство позволяет оперативно решать вопросы регионов и следить за ходом реализации программ.

По итогам 2020 года в десяти названных регионах создано 1,3 тыс. новых рабочих мест и привлечено 14,8 млрд руб. частных инвестиций. Также проведена подготовительная работа для строительства социальных и инфраструктурных проектов, что, по словам главы Минэкономики Максима Решетникова, позволит создать основу для ускорения темпов развития.

Сейчас к этой работе подключается и новая правительственная структура — координационный центр (см. “Ъ” от 24 февраля). В Белом доме поясняют, что этот центр в пределах своих полномочий будет «вести мониторинг проблематики регионов и формулировать предложения по корректировке реализации стратегий развития». Профессор Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Сергей Раевский отмечает, что это позволит обеспечить своевременный контроль за реализацией конкретных проектов. С ним соглашается директор центра экономики регионов ЦСР Марат Фаттахов: «Сейчас для принятия оперативных управленческих решений не хватает интеграции информации».

Пока, говорит Сергей Раевский, каких-либо существенных результатов реализации индивидуальных программ «десятки» нет, отмечая, что «за такой короткий период и с учетом пандемии их быть и не может». По словам Марата Фаттахова, последствия пандемии повлияли на каждый регион. Например, уровень безработицы (один из ключевых показателей программ) вырос почти во всех проблемных субъектах — кроме Алтайского края (снижение на 0,4 процентных пункта — до 16,4% при средних по России 6,1%) и Калмыкии (на 0,1% — до 9,1%). Это, по мнению эксперта, потребует актуализации программ. При этом в целом, по его словам, задел для постпандемийного восстановления экономик есть — этому должны поспособствовать выделенные средства.

Сергей Раевский перспективы развития регионов называет «вполне оптимистичными», поскольку программы предполагают инвестиции в конкретные проекты, а «выбранная модель проектного менеджмента нацелена на результат». Впрочем, предупреждает эксперт, годовой объем средств на депрессивные регионы составляет лишь около 2% дополнительного финансирования субъектов РФ — и добиться каких-либо ощутимых результатов с таким показателем будет трудно. По мнению Марата Фаттахова, программы должны насыщаться большим количеством мер, направленных на создание доходной базы консолидированных бюджетов,— сейчас, по подсчетам ЦСР, около 40% мероприятий по разделам «Экономика» не ориентированы на прорывное развитие регионов.

Евгения Крючкова, Кызыл