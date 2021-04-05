Путин раскритиковал бюрократию в сфере кредитования фермеров

Президент России Владимир Путин раскритиковал избыточную бюрократию при получении кредитов представителями фермерских хозяйств. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев отметил, что в этой области планируется цифровизация.

«Нужно чтобы и кредиты были доступными для них (фермеров.— “Ъ”). Там столько бюрократии, что не добраться»,— сказал глава государства в ходе рабочей встречи с господином Патрушевым (цитата по сайту Кремля).

«Владимир Владимирович, с учетом того что мы сделали, таким образом выстроили работу, что они теперь обращаются в банк, и им не надо собирать документы, для того чтобы получить этот субсидированный кредит, им стало проще. И сейчас мы, конечно, цифровизовывать будем, и у нас там большой объем, можно будет вообще онлайн получать»,— ответил министр сельского хозяйства.

Также господин Патрушев пообещал, что правительство справится с ростом цен на минеральные удобрения, их дефицита не будет. В марте Минсельхоз разработал проект постановления о соглашениях с бизнесом по снижению или поддержанию цен на минеральные удобрения. При этом фермеров не устраивает заморозка цен. Ранее их экспортные доходы сократились из-за ввода плавающих вывозных пошлин на зерно.

Подробнее о ценах на удобрения — в материале “Ъ” «Власти поддержали заморозку цен на удобрения».