Власти поддержали заморозку цен на удобрения

Несмотря на вмешательство правительства, вопрос с ценами на удобрения для российских аграриев остается нерешенным. Наиболее вероятным вариантом, который поддерживают Минсельхоз и Минпромторг, остается заморозка цен на период посевной. Но этот сценарий не устраивает фермеров, так как, по их мнению, сейчас цена находится на пике. Собеседники “Ъ” в химических компаниях указывают, что текущий рост цен на удобрения связан с мировой конъюнктурой и не нарушает согласованной с ФАС методики и соглашения с Росагропромсоюзом. Однако это не уменьшает недовольства аграриев, экспортные доходы которых правительство сократило, введя плавающие вывозные пошлины на зерно.

Минсельхоз поддержал идею Минпромторга о фиксации цен на основные виды минудобрений на два-три месяца для прохождения весенней посевной. С таким предложением министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев выступил на заседании правительства 11 марта. Также он предложил обязать поставщиков минудобрений предоставлять бирже информацию по договорам, заключенным вне организованных торгов, что позволит сформировать достоверный внебиржевой индекс. Господин Патрушев напомнил, что, по данным Росстата, за 2020 год цены на удобрения на внутреннем рынке выросли на 11–41%, а с начала года отдельные виды подорожали на 10–20%.

Вопрос с удобрениями обсуждался на оперативном совещании в Минсельхозе 10 марта, знает источник “Ъ”. Согласно приведенным там данным, на 5 марта аммиачная селитра стоила 17,8 тыс. руб. за тонну в физическом весе, тогда как неделей ранее — 16,7 тыс. руб. за тонну.

При этом, как сообщают источники “Ъ”, знакомые с ходом обсуждения вопроса, между ведомствами сохраняются разногласия.

В частности, некоторые чиновники предлагают не просто заморозить цены, а снизить их по требованию аграриев, как это делалось в 2015 году. Тогда стоимость удобрений на внутреннем рынке резко подскочила из-за девальвации. Еще одним вариантом воздействия на химиков является введение экспортной пошлины. Впрочем, в профильных ведомствах такую позицию не поддерживают.

Источники “Ъ” в химических компаниях напоминают, что с осени 2018 года отпускные цены производителей на основные минудобрения, по данным Росстата, постоянно падали и на конец 2020 года опустились в среднем на 32% (по аммиачной селитре — на 27%, по NPK — на 27%, по карбамиду — на 32%, по аммофосу — на 45%). То есть к текущему моменту внутренние цены восстановились только до уровня 2018 года. При этом с учетом активного роста мировых цен, к которым по методике ФАС привязаны внутренние котировки, дисконт в пользу российских потребителей превышал 20%. Таким образом, у аграриев нет поводов требовать снижения цен, говорит один из источников “Ъ”, так как не нарушается соглашение Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) и Росагропромсоюза, заключенное в 2019 году (предусматривает недопущение роста внутренних цен свыше 5% в месяц и обязует предоставлять скидки от цены поставок на внешние рынки). К тому же, говорит он, маржа сельхозпроизводителей существенно выше, чем у химиков.

Однако у фермеров иное мнение. Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко сообщил “Ъ”, что «цена на минудобрения и так остановилась на очень высоком уровне, ее фиксация на текущих уровнях только усугубит ситуацию». «Производители удобрений хорошо устроились: цена взлетела до небес, и теперь они готовы заморозить ее на пике»,— заявил он.

В свою очередь, президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский говорит, что сейчас проблема не в цене удобрений, а их доступности: производители не согласовывают объемы по старым ценам, а по новым не согласны сами сельхозпроизводители.

По его словам, ситуация напоминает изъятие средств у растениеводов и вызывает снижение инвестиционной привлекательности отрасли. «Во время высоких цен на зерно подтянулись по цепочке все расходы: удобрения и топливо. После же действий регулятора, благодаря которым упала рентабельность растениеводства, сопутствующие расходы снижать никто не планирует»,— говорит Аркадий Злочевский, указывая, что ситуация приведет к снижению объемов закупки удобрений. Речь идет о том, что правительство в попытке сдержать внутренние цены ввело плавающие экспортные пошлины на зерно.

По данным “Ъ”, на последнем совещании в Минсельхозе представитель амурского отделения министерства заявил, что из-за роста цен региональные фермеры однозначно снизят внесение удобрений от запланированного перед началом сезона повышенного уровня. В РАПУ парировали, что так и не получили новых заявок от фермеров.

В Минпромторге “Ъ” сообщили, что производители минудобрений готовы полностью удовлетворить возросшие запросы российских аграриев и уже поставили в 2020 году 1,7 млн тонн (с учетом накоплений) плюс на 9 марта законтрактовано еще 590 тыс. тонн.

В ближайшее время покупателям нужно сделать то же самое по оставшимся 770 тыс. тонн, которые необходимы для полного закрытия потребности весенне-полевых работ, сообщили в ведомстве. Там подчеркнули, что «объективно потребителям удобрений выгодно контрактоваться заранее (оптимально — за шесть месяцев до начала нового сезона)». «Это намного дешевле, и химпредприятия дают серьезные скидки при работе напрямую. А главное, так можно избежать ажиотажа непосредственно перед началом работ, которым пользуются посредники»,— сказали в Минпромторге.

В РАПУ отметили, что сейчас цены на минеральные удобрения в России по-прежнему ниже, чем в 2015 году. При этом, по оценкам ИКАР, доля стоимости минеральных удобрений в средневзвешенной цене на пшеницу в начале 2020 года не превышала 12%, напомнили там. Пока официально в РАПУ не подтверждали заморозку цен на удобрения, хотя источники “Ъ” уверяют, что все участники ассоциации на это согласны. О фиксации цен пока заявил только «Уралхим». В компании пояснили, что в 2021 году после спада 2020 года промышленный спрос на химическую продукцию, сезонный пик которого обычно приходится на зимнее время, наложился на сельскохозяйственный. Это, поясняют там, повлекло дефицит в отдельных регионах из-за отсутствия складских мощностей. Системным решением такой ситуации, говорят в «Уралхиме», является их развитие и субсидирование аграриев для равномерной закупки удобрений на протяжении всего года с целью накопления запасов перед посевной.

Ольга Мордюшенко, Алексей Полунин