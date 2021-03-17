Минсельхоз разработал проект о снижении цен на удобрения

Минсельхоз России разработал проект постановления о соглашениях с бизнесом по снижению или поддержанию цен на минеральные удобрения. В случае принятия документ будет действовать до 1 июля.

«Для снижения и поддержания цен на минеральные удобрения, министерству промышленности и торговли РФ совместно с министерством сельского хозяйства РФ заключить соглашения с хозяйствующими субъектами — производителями и поставщиками минеральных удобрений»,— говорится в документе. Предполагается, что соглашение «позволит стабилизировать цены на минеральные удобрения на внутреннем рынке для штатного проведения аграриями весенних полевых работ», отмечается в пояснительной записке.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев ранее предлагал зафиксировать цены на основные виды удобрений минимум на два–три месяца. Министерство хочет использовать в качестве ценовой базы среднюю стоимость удобрений в 2019 году плюс прогнозируемый уровень инфляции на 2021 год.

Заморозка цен не устраивает фермеров, так как, по их мнению, сейчас цена находится на пике. Экспортные доходы аграриев ранее были сокращены из-за ввода плавающих вывозных пошлин на зерно.

Подробнее — в материале “Ъ” «Власти поддержали заморозку цен на удобрения».