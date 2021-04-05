Госдума уточнила правила участия в выборах кандидатов—иностранных агентов

Комитет Госдумы по регламенту поддержал поправки к законопроекту об участии в выборах кандидатов—иностранных агентов. Ко второму чтению депутаты уточнили, что информацию о своем статусе должны указывать в подписных листах и агитпродукции в том числе кандидаты, включенные в реестр иностранных СМИ-иноагентов. Такая информация должна указываться и в случае, если кандидат-иноагент выдвинут избирательным объединением. Кроме того, граждане, признанные иностранными агентами, обязаны будут указывать этот статус при перечислении пожертвований в избирательный фонд.

Напомним, законопроект с изменениями в закон об основных гарантиях избирательных прав был подготовлен комиссиями Госдумы и Совета федерации по борьбе с иностранным вмешательством в дела России и принят в первом чтении 23 декабря. Документ вводит новые понятия: «кандидат—иностранный агент» и «кандидат, аффилированный с иноагентом». Если кандидату присвоен такой статус, эта информация должна указываться в его подписных листах, на любой агитпродукции и на информационных стендах, а также во время выступлений перед избирателями. Согласно принятому в конце 2020 года закону тех же авторов, иноагентами можно будет признавать физических лиц, занимающихся политической деятельностью или сбором сведений в военно-технической сфере и получающих деньги или иную помощь из-за рубежа.

Поправки ко второму чтению готовились дольше обозначенного комитетом месячного срока. После принятия законопроекта в первом чтении от экспертного сообщества в Думу поступали предложения запретить физлицам-«агентам» делать пожертвования партиям, а также запретить им и членам их семей участвовать в выборах. Однако эти инициативы не нашли отражения в поправках, рекомендованных к принятию. Изменения, аналогичные вносимым в закон о гарантиях, продублированы ко второму чтению и в законе о выборах депутатов Госдумы.

О подготовке поправок — в публикации “Ъ” «Иностранных агентов готовят к выборам».

Мария Макутина