Иностранных агентов готовят к выборам Новые запреты для них пока не планируются, но не исключаются

В четверг истекает срок сбора поправок к законопроекту об участии в выборах кандидатов—иностранных агентов. Его авторы говорят, что ужесточать проект не планируют, но новые ограничительные инициативы появляются и вне парламента. Так, политолог Антон Орлов предложил Центризбиркому оценить целесообразность запрета на пожертвования партиям от физлиц-иноагентов. Эксперты указывают на некоторую юридическую непоследовательность законодательства об агентах, но полагают, что поставленные властью задачи оно выполняет.

21 января заканчивается 30-дневный срок, установленный для внесения поправок ко второму чтению законопроекта, который регламентирует участие в выборах лиц, признанных иностранными агентами. Поправки к закону об основных гарантиях избирательных прав были подготовлены комиссиями Госдумы и Совета федерации по борьбе с иностранным вмешательством в дела России и приняты в первом чтении 23 декабря.

Документ вводит новые понятия: «кандидат—иностранный агент» и «кандидат, аффилированный с иноагентом». Если кандидату присвоен такой статус, эта информация должна указываться в его подписных листах, на любой агитпродукции и на информационных стендах, а также во время выступлений перед избирателями. Напомним, что, согласно принятому в конце 2020 года закону тех же авторов, иноагентами можно будет признавать физических лиц, занимающихся политической деятельностью или сбором сведений в военно-технической сфере и получающих деньги или иную помощь из-за рубежа.

Как сообщили “Ъ” в профильном комитете Думы по регламенту, перечень поступивших поправок будет известен только в четверг. Между тем предложения о дальнейшем ужесточении законодательства об иноагентах появляются и вне парламента. Например, на днях директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя главы Центризбиркома Эллы Памфиловой письмо, в котором предложил запретить физическим лицам, признанным иноагентами, делать пожертвования политическим партиям. В пресс-службе ЦИК “Ъ” подтвердили получение письма.

Появления подобной поправки ко второму чтению в разговоре с “Ъ” не исключил соавтор законопроекта, сенатор Андрей Климов. Правда, он подчеркнул, что идея авторов была несколько иной: «Мы в нашем законопроекте все объяснили: народ должен знать, откуда деньги. Но, видимо, нашлись те, кто считает, что вообще никаких денег от иностранных агентов не надо брать. Наша идея в том, чтобы ничего не запрещать, а маркировать».

Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин («Единая Россия»), подготовивший в конце 2020 года целую серию законопроектов, касающихся прав и свобод граждан, сказал “Ъ”, что пока не знает, будет ли вносить подобные поправки. Источник “Ъ” в администрации президента сообщил, что пока такая инициатива не готовится, но не исключено, что она может появиться.

Отдельной проблемой законодательства об иноагентах являются внутренние противоречия, возникающие вследствие внесения разными авторами разрозненных изменений. Например, нынешние поправки, разрешающие физлицам-иноагентам баллотироваться при указании своего статуса, по сути, противоречат действующей норме, запрещающей НКО-иноагентам в какой-либо форме участвовать в выборах. По этой причине записанный Минюстом в агенты «Левада-центр» не вправе публиковать предвыборные опросы, а теперь уже ликвидированная ассоциация «Голос» не могла официально направлять наблюдателей на участки.

Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц считает все запреты для иноагентов дискриминацией. «Наш партнерский фонд "Лига избирателей" внесен в реестр за единственный платеж в 230 руб., поступивший якобы от гражданки Молдовы. Конституционный суд уже заявлял, что этот статус не должен поражать в правах, но на практике реестр используется и далее будет использоваться для сведения политических счетов, расширения ограничений и запретов деятельности»,— отмечает эксперт. По его мнению, власть разучилась конкурировать в свободной среде, отсюда и все запреты. «Но общество невозможно сдержать такими антиконституционными мерами, поэтому чем больше будет вводиться ограничений, тем более опасной и непредсказуемой для власти станет общественно-политическая жизнь в стране»,— полагает господин Мельконьянц.

Поправки о кандидатах-иноагентах принимаются не для того, чтобы не допустить нежелательных кандидатов до выборов, возражает политолог Александр Пожалов: «Так решаются скорее пропагандистские и политтехнологические задачи: как нарастить антирейтинг оппозиционному кандидату в глазах колеблющихся избирателей, как усложнить его штабу фандрайзинг, как получить основания для изъятия агитматериалов и закрытия оппозиционных агитационных сайтов (вроде сайта "Умного голосования") без лишения кандидата регистрации, как затруднить штабам оппозиции легальную уличную протестную активность». При этом поправки о кандидатах-иноагентах хорошо ложатся в основной кремлевский дискурс предстоящих парламентских выборов — представление России страной, находящейся «в сжимающемся кольце иностранных врагов», резюмирует эксперт.

В появлении этих законопроектов бессистемности нет, полагает директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин: «Этот курс отрабатывался с 2012 года, когда после протестов было принято решение не допустить повторения подобной ситуации. Чем менее устойчива наша политсистема, тем больше подпорок ей нужно. Но поскольку люди, которые вырабатывают и реализуют этот курс, мыслят не в правовой категории, для них важно принятие политических решений. А политическое решение признавать иноагентами максимальное число нелояльно настроенных людей принято». Как это будет закреплено — это уже вторично, добавляет эксперт: «По большому счету решать это уже должен товарищ майор на месте. Ставка делается на правоприменительную практику».

Ксения Веретенникова, Мария Макутина, Ангелина Галанина