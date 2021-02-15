Экс-премьер Косово хочет стать дважды премьером

В Косово в воскресенье состоялись внеочередные парламентские выборы. Их победителя опросы и эксперты предсказывали заранее — движение «Самоопределение» Альбина Курти. Год назад он уже возглавлял правительство, однако лишился поста, по собственному признанию, под давлением администрации Дональда Трампа, якобы продвигавшей сделку между Сербией и Косово об обмене территориями. На недавних президентских выборах в США Альбин Курти сделал ставку на Джо Байдена и теперь рассчитывает на его помощь в признании Косово со стороны Сербии. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Итоги воскресных выборов ЦИК республики подведет в начале недели. Но еще до голосования опросы и эксперты прочили находившемуся до сих пор в оппозиции движению «Самоопределение» Альбина Курти от 40 до 60 мандатов в 120-местном косовском парламенте, а значит, и возможность сформировать новое правительство.

Необходимость проведения в Косово внеочередных выборов возникла после отставки по решению Конституционного суда прежнего правительства Авдулаха Хоти из Демсоюза Косово. Выяснилось, что один из депутатов, обеспечивавший кабинету большинство, осужден на тюремный срок и его голос признан недействительным. Избирательная кампания оказалась краткой, продолжалась всего десять дней и свелась в основном к взаимным обвинениям главных политических сил и заверениям каждой из них в максимальной защите интересов Косово. Меры по борьбе с коронавирусом мало кто соблюдал.

Если окончательные результаты выборов окажутся близки к прогнозам, новое правительство Косово сформирует Альбин Курти. Причем уже во второй раз. Впервые он стал премьером после победы на предыдущих выборах осенью 2019 года (см. “Ъ” от 7 октября 2019 года). Тогда с его премьерством в ЕС связывали особые надежды в плане ускорения переговоров Косово и Сербии о нормализации отношений. В Европе Альбина Курти относят к политикам новой волны, не связанным с сербско-албанским вооруженным конфликтом 1990-х годов и сопровождавшими его многочисленными военными преступлениями.

Однако первое пребывание Альбина Курти в премьерском кресле оказалось недолгим. В конце марта прошлого года его кабинет был отправлен в отставку. Формально из-за того, что премьер отказался вводить чрезвычайное положение в условиях пандемии коронавируса. Но сам он объявил, что за инициативой о вотуме недоверия стоит спецпредставитель президента США Ричард Гренелл и что главная причина в «уже готовом соглашении между Косово и Сербией о размене территориями», которое не может быть реализовано, пока он, Курти, у власти. (План подразумевает обмен сербских анклавов на севере Косово на южные районы Сербии.) А пару месяцев спустя косовское правительство возглавил Авдулах Хоти.

Едва ли не главным его достижением за полгода пребывания у власти стало подписание в сентябре в Вашингтоне соглашения с президентом Сербии Александром Вучичем об «Экономической нормализации» (см. “Ъ” от 7 сентября 2020 года), которое идущий на выборы Дональд Трамп оценил очень высоко, отнеся к собственным заслугам. Альбин Курти же на ноябрьских выборах в США однозначно поставил на Джо Байдена, став единственным косовским политиком, открыто призвавшим американских албанцев голосовать за кандидата демократов. И теперь он явно рассчитывает на помощь новой администрации США в признании Косово со стороны Сербии.

Ожидания потенциального косовского премьера, похоже, не лишены оснований. В поздравлении Александру Вучичу по случаю Дня государственности Сербии 15 февраля Джо Байден особо подчеркнул, что США и впредь будут поддерживать Сербию на пути евроинтеграции, реформ и достижения соглашения с Косово «на основе взаимного признания». Иными словами, новый президент США, по сути, призвал сербского лидера признать Косово. Александр Вучич отреагировал весьма раздраженно. Он заявил, что День государственности на праздник Сретения «для нас намного важнее албанских и американских пожеланий».

На помощь новой администрации США в ускорении сербско-албанского диалога рассчитывают и в Евросоюзе. На минувшей неделе об этом заявил спецпредставитель ЕС по переговорам Сербии и Косово Мирослав Лайчак, встречавшийся в Брюсселе с послами государств-членов. По словам европейского дипломатического источника “Ъ”, эмиссар ЕС прямо выразил надежду на то, что «больше не будет обструкции этого процесса из Вашингтона, как это имело место во времена прежней администрации». Впрочем, как свидетельствуют собеседники “Ъ”, господин Лайчак не стал называть конкретных сроков достижения нормализации отношений между Белградом и Приштиной, хотя еще год назад говорил «о нескольких месяцах».