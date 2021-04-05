Обвиняемые потерпели от потерпевшего

Скандальное уголовное дело о предполагаемом покушении на бывшего топ-менеджера компании Merlion Вячеслава Симоненко похоже окончательно развалилось. Основные фигуранты расследования, совладельцы компании, вышли на свободу.

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ (ГСУ СКР) по Москве освобождены из-под стражи совладельцы компании Merlion Алексей Абрамов и Владислав Мангутов, сообщил адвокат Георгий Поспелов. Он подчеркнул, что меру пресечения бизнесменам изменили в связи с отсутствием законных оснований для дальнейшего содержания в СИЗО. Ранее был освобожден из-под стражи и помещен под домашний арест третий совладелец Merlion — Олег Карчев. Срок его домашнего ареста заканчивается 23 апреля 2021 года, как и срок содержания в СИЗО топ-менеджера компании Бориса Левина. Алексей Абрамов и Владислав Мангутов были освобождены 1 апреля 2021 года, отмечает адвокат.

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Освобождение обвиняемых, считает адвокат, подтверждает позицию защиты о полной непричастности обвиняемых к инкриминируемому им преступлению. В ходе расследования получены доказательства, указывающие на то, что потерпевший, бывший топ-менеджер компании Вячеслав Симоненко в составе организованной группы инсценировал поджог дома, в котором его не было, для незаконного привлечения совладельцев Merlion к уголовной ответственности по заведомо ложному доносу с целью вымогательства и рейдерского захвата их бизнеса.

Заявления о возбуждении в отношении Вячеслава Симоненко уголовных дел по пункту «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере), ч. 5 ст. 128.1 УК РФ (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления), ч. 3 ст. 298 УК РФ (клевета в отношении судьи, прокурора, следователя, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) и ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) направлены в правоохранительные органы. Решения по ним должны быть приняты следственными органами после прекращения уголовного преследования Алексея Абрамова, Олега Карчева, Владислава Мангутова и Бориса Левина.

Бывший топ-менеджер компании Merlion Вячеслав Симоненко Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ

Защита намерена добиваться их полной реабилитации и привлечения к уголовной ответственности Вячеслава Симоненко. Комментарии господина Симоненко получить пока не удалось. Ранее он рассказывал, что причина нападения на него связана с невозвратом денег хозяевами компании. В ГСУ СКР оперативно комментарии получить не удалось. При этом следует отметить, что ведомство и ранее не комментировало это скандальное расследование. Впрочем, обвинения в покушении на убийство и уничтожение чужого имущества с фигурантов расследования пока не сняты.

Николай Сергеев