Зеленский, Макрон и Меркель могут обсудить ситуацию в Донбассе на этой неделе

Канцлер Германии Ангелы Меркель, а также президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон обсудят обострение ситуации в Донбассе и координацию позиций сторон в этой связи, сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Другой собеседник издания подтвердил подготовку разговора, отметив, что «пока нет никакой ясности о его дате и времени». На прошлой неделе ситуацию на востоке Украины госпожа Меркель и господин Макрон обсуждали с президентом России Владимиром Путиным.

Первый источник «Зеркала недели» заявил, что разговор должен был состояться после видеоконференции с участием госпожи Меркель, господина Макрона и президента России Владимира Путина. Тогда беседа не состоялась из-за проблем с согласованием времени, пояснил он.

Второй собеседник издания утверждает, что разговор в двустороннем или трехстороннем формате планировался еще до обострения ситуации в Донбассе. «Эскалация боевых действий на Востоке увеличивает шансы того, что он состоится на этой неделе»,— добавил он.

Обострение ситуации на востоке Украины произошло 26 марта, когда в населенном пункте Шумы в Донбассе погибли четверо украинских военных. При этом Украина стала заявлять о масштабном стягивании российских войск к украинским границам. Главы России, ФРГ и Франции обсудили ситуацию в Донбассе 30 марта. 3 апреля специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что количество нарушений режима прекращения огня в самопровозглашенной ЛНР возросло в десять раз. Также резко обострилась ситуация на границе с непризнанной ДНР.

Подробности — в материале “Ъ” «Если завтра Донбасс».