Xiaomi представила компактную электронную книгу InkPalm 5

Китайская компания Xiaomi на своей краудфандинговой платформе YouPin представила новую электронную книгу InkPalm 5. Особенностью InkPalm 5 стали габариты. По своим размерам электронная книга соответствует смартфону. Новинка от Xiaomi имеет 5,2-дюймовый дисплей разрешением 1280x720 точек, а масса 115 г и толщина 6,9 мм позволяют носить устройство в кармане.

Стоимость InkPalm 5 на платформе YouPin составляет около $91. О планах продажи электронной книги за пределами Китая в Xiaomi не сообщают.

Устройство получило четырехъядерный процессор с 1 Гб оперативной памяти и 32 Гб встроенной памяти. Заявлено, что аккумулятор на 1400 мА·ч обеспечивает высокую автономность электронной книги, но точное время работы без подзарядки не названо. В новинке присутствует 24-уровневая регулировка температуры света, характерная для более дорогих устройств.

InkPalm 5 работает на операционной системе Android 8.1 и допускает установку сторонних приложений. Управление электронной книгой осуществляется с помощью сенсорного экрана и расположенной под ним многофункциональной клавиши. По умолчанию устройство работает с 5-ю основными книжными магазинами — Jingdong Reading, Variety Reading, WeChat Reading, Kindle Reading и Handy Reading — но допускает импорт электронных книг из других источников.