МИД КНР: развитые страны скупили 60% вакцин от COVID-19

Развитые страны закупили около 60% произведенных в мире вакцин против коронавируса, чем создали нехватку этих препаратов для развивающихся государств, заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И. По его словам, в мире укрепился «вакцинный национализм».

«Богатые страны, на которые приходится 16% населения мира, приобрели 60% вакцин в мире. Некоторые развитые страны заказали такие количества, которые превышают их собственное население в два-три раза»,— сказал Ван И в интервью, текст которого опубликован на сайте МИД КНР.

Он уточнил, что при этом многие развивающиеся страны сталкиваются с серьезной нехваткой вакцин. «Немало государств испытывает трудности даже с тем, чтобы заполучить хотя бы одну дозу. Этот разрыв в вакцинации в настоящее время становится досадной и достойной сожаления реальностью»,— сказал министр.

По его словам, Китай помог более 80 странам и трем международным организациям с обеспечением вакцинами, осуществил коммерческие поставки препаратов более чем в 40 стран. Ван И рассказал, что Китай сотрудничает по созданию вакцин с десятью странами, планирует создавать по всему миру региональные центры производства и распределения.

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В марте Китай сообщил, что местные фармацевтические компании обеспечили вакцинацию от коронавируса более чем 100 млн человек в мире. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа столкнулась с мировой войной нового типа из-за действий России и Китая в области поставок вакцин от COVID-19. По его словам, РФ и КНР пытаются получить влияние через поставки вакцин.