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Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ

В нижегородском кремле вырубили старые ели

Взамен планируется высадить новые деревья

Старые ели, высаженные вдоль стены нижегородского кремля у Ивановской башни, вырубили в рамках благоустройства. Об этом очевидцы сообщили в воскресенье, 4 апреля.

В управлении делами правительства Нижегородской области пояснили “Ъ-Приволжье”, что рабочие спиливали только старовозрастные деревья, сильно послабевшие и потерявшие до 50% объема кроны. Эти насаждения являются переросшей живой изгородью.

«В рамках проекта объемы вырубки полностью компенсируются объемами новых посадок. Предусмотрена высадка 51 дерева и более 4 тыс. кустарников»,— сообщили в управделами.

Проект благоустройства и озеленения выполнило ООО  «Пятый элемент». Документ согласован в управлении охраны объектов культурного наследия и Горкомэкологии НН.

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