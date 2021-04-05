В нижегородском кремле вырубили старые ели

Старые ели, высаженные вдоль стены нижегородского кремля у Ивановской башни, вырубили в рамках благоустройства. Об этом очевидцы сообщили в воскресенье, 4 апреля.

В управлении делами правительства Нижегородской области пояснили “Ъ-Приволжье”, что рабочие спиливали только старовозрастные деревья, сильно послабевшие и потерявшие до 50% объема кроны. Эти насаждения являются переросшей живой изгородью.

«В рамках проекта объемы вырубки полностью компенсируются объемами новых посадок. Предусмотрена высадка 51 дерева и более 4 тыс. кустарников»,— сообщили в управделами.

Проект благоустройства и озеленения выполнило ООО «Пятый элемент». Документ согласован в управлении охраны объектов культурного наследия и Горкомэкологии НН.