На благоустройство нижегородского кремля направят 2,7 млрд рублей

С начала 2020 года было объявлено 53 закупки для благоустройства и реконструкции объектов и территории нижегородского кремля, подсчитал “Ъ-Приволжье” по данным на портале госзакупок. Общая начальная (максимальная) стоимость всех контрактов составила 2,85 млрд руб. По данным на 18 марта, заключено контрактов на 2,33 млрд руб. Еще планируется заключить контрактов на 406 млн руб. Таким образом, на благоустройство кремля с учетом экономии на торгах направят до 2,74 млрд руб.

Учитывались тендеры, опубликованные на портале госзакупок с 1 января 2020 года по 18 марта 2021 года. Заказчиками выступили в основном управление делами правительства региона и благоустройство кремля, а также администрация Нижнего Новгорода, НГХМ и ГУАД, управление госохраны ОКН, управление по обслуживанию административных зданий, арбитражный суд Нижегородской области и ННГАСУ.

На сохранение стен и башен нижегородского кремля с 2020 года направили около 666 млн руб., на работы по благоустройству у вечного огня – 349,9 млн руб. Создание фуникулера на склоне у кремля обошлось в 740,78 млн руб. На противооползневые мероприятия и укрепление склонов выделили 264 млн руб.

Самыми крупными из анализируемых стали закупки по сохранению Борисоглебской, Георгиевской башен и участка стен от Зачатьевской башни до Борисоглебской и от Борисоглебской башни до Георгиевской (397,5 млн руб., контракт получило ООО «Адепт Строй»). Контракт на разработку проекта и строительство фуникулера заключат с госпредприятием региона по достройке и реставрации объектов недвижимости сумму 319 млн руб. Комплексное благоустройство губернаторского сада обойдется в 218,4 млн руб. (контракт заключили с ООО «Мостостроительная фирма МПФ»).

Анастасия Еремина, Александра Викулова