Адвокат дошел до Страсбурга

Как стало известно “Ъ”, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу на приговор экс-главе ярославского отделения «Яблока» адвокату Владимиру Зубкову, вынесенный 20 сентября 2019 года,— четыре года колонии за мошенничество и фальсификацию доказательств. Процесс по этому делу сейчас проходит заново после отмены приговора апелляционным судом. Защита господина Зубкова утверждает, что сейчас суд допускает такие же нарушения, что и при первом рассмотрении дела, и надеется, что факт принятия жалобы в Страсбургском суде должен положительно повлиять на ход текущего разбирательства.

«Суд приступит к рассмотрению вашей жалобы, как только представится возможность»,— говорится в уведомлении ЕСПЧ, которое получил адвокат Владимира Зубкова Александр Князьков (копия есть у “Ъ”). В жалобе господин Князьков указывает на нарушения, допущенные, по мнению защиты, в ходе предварительного и судебного следствия по делу экс-«яблочника». В частности, адвокат указывает на криминализацию следствием двух гражданско-правовых споров Зубкова с его бывшими доверителями, а также обвинение юриста в мошенничестве при попытке его обращения в суд за взысканием гонорара.

Кроме того, адвокат Князьков указывает на «фундаментальные нарушения права на защиту, которые ставят под сомнение справедливость вынесенных судебных актов в отношении Зубкова». Речь идет о проведении судебного процесса в период болезни подсудимого, когда он по состоянию здоровья не мог защищать себя. «Судебные заседания носили характер пыток, поскольку больного человека суд заставлял являться и участвовать в процессе, а 29 августа 2019 года Зубков был вынужден участвовать в заседании, которое длилось около 11 часов, находясь в "клетке"»,— отмечается в жалобе.

Также защита Владимира Зубкова обращает внимание ЕСПЧ на недопуск адвоката Олега Крупочкина к участию в разбирательстве в период следствия и отсутствие возможности подготовиться к защите против обвинения в суде, поскольку суд, назначая по три-четыре заседания в неделю, не предоставил возможности адвокату знакомиться с материалами дела. Кроме того, суд первой инстанции «фактически лишал Зубкова возможности работать и содержать семью, поскольку назначал судебные заседания по три-пять дней в неделю, он (подсудимый.— “Ъ”) не мог планировать свою трудовую деятельность», пишет Александр Князьков.

Обвинительный приговор в отношении господина Зубкова был отменен Костромским областным судом 29 июня 2020 года. 3 июля адвокат вышел из СИЗО, куда его поместили после оглашения решения суда первой инстанции (освобождению предшествовала голодовка, которую господин Зубков объявил в знак протеста против содержания под стражей). Дело экс-«яблочника» было направлено на пересмотр в Заволжский районный суд Ярославля, который и в первый раз рассматривал его дело, но другому судье.

«При новом рассмотрении уголовного дела в том же суде в настоящее время наблюдаются точно такие же грубейшие нарушения права на защиту и требований справедливого и беспристрастного суда. Факт принятия жалобы в Страсбургском суде по первому уголовному делу должен положительно повлиять на ход текущего уголовного разбирательства по обвинению Зубкова»,— сказал “Ъ” адвокат Александр Князьков.

Александр Тихонов, Ярославль