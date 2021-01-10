Адвокат пожаловался генпрокурору на судей

Бывший председатель ярославского областного отделения «Яблока» адвокат Владимир Зубков, обвиняемый в мошенничестве, написал открытое письмо генпрокурору РФ Игорю Краснову и председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву. Он просит изменить территориальную подсудность своего уголовного дела. По его словам, прокуратура в нарушение закона забирала дело из областного суда, а зампред Заволжского райсуда Ярославля вернул ему кассационные жалобы вместо того, чтобы подшить материалы дела по указанию вышестоящего суда.

В обращении к генпрокурору и председателю Верховного суда РФ Владимир Зубков, чье уголовное дело о мошенничестве направлено на новое рассмотрение в Заволжский районный суд Ярославля после отмены приговора в Костромском областном суде, жалуется на многочисленные процессуальные нарушения со стороны ярославских судей. Адвокат утверждает, что после возврата материалов «прокуратура Ярославской области без процессуальных оснований забирала уголовное дело из суда, что категорически запрещено законом и свидетельствует о единой позиции суда и государственного обвинения».

Господин Зубков в связи с этим ходатайствовал о повторном рассмотрении своего уголовного дела в суде другого региона.

Он жалуется на то, что ярославские судьи якобы «присвоили себе полномочия» судьи Верховного суда РФ по изменению территориальной подсудности в нарушение ч. 3 ст. 35 Уголовно-процессуального кодекса.

Ранее судья Второго кассационного суда общей юрисдикции направила уголовное дело на доработку, поскольку материалы дела не были подшиты. «Вместо исполнения прямого указания вышестоящего суда», пишет бывший «яблочник», зампред Заволжского районного суда Антон Александров по указанию председателя Дмитрия Новожилова выносит постановление о возврате жалоб, «грубо вмешиваясь в ранее принятое решение вышестоящего суда».

«30 декабря 2020 года я обратился в Верховный суд с ходатайством об изменении территориальной подсудности, поскольку ярославские судьи, по всей видимости, кровно заинтересованы в том, чтобы уголовное дело не покидало пределы региона, и незаконно отказали в удовлетворении этого заявления. Они, как и я, прекрасно знают, что независимые и беспристрастные судьи из другого субъекта установят истину в моем деле»,— заключает господин Зубков. Он просит генпрокурора Краснова и председателя Верховного суда Лебедева «взять эту ситуацию под контроль и обеспечить законное решение вопроса об изменении территориальной подсудности».

Заволжский районный суд Ярославля 20 сентября 2019 года приговорил Владимира Зубкова к четырем годам колонии за мошенничество и фальсификацию доказательств. Адвокат своей вины не признавал и называл уголовное дело против себя сфальсифицированным. Он добился изменения территориальной подсудности на стадии апелляции, и Костромской областной суд 29 июня 2020 года отменил обвинительный приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение в Заволжский районный суд Ярославля. Господин Зубков обжаловал апелляционное определение в кассационном порядке, чтобы добиться оправдания.

Александр Тихонов, Ярославль