Инвесторы хотят в «Большой»

На НПФ «Большой», принадлежащий группе компаний (ГК) «Ренова», выстроилась очередь покупателей, среди которых группа «Регион»—«Россиум» и Промсвязьбанк (ПСБ). Такой ситуации, когда на финальной стадии сделки оставалось несколько претендентов, не было как минимум пять лет, говорят аналитики. По их словам, сейчас рынок вошел в фазу ажиотажного спроса на оставшиеся НПФ, чему способствовали агрессивная политика группы «Регион»—«Россиум» и появление банковских интересантов в пенсионном бизнесе. Впрочем, переплачивать за актив покупатели все равно не собираются.

За один из немногих крупных пенсионных активов, выставленных на продажу, разворачивается серьезная борьба. ГК «Ренова» Виктора Вексельберга ведет переговоры с потенциальными покупателями НПФ «Большой». В наиболее продвинутой стадии находятся переговоры с группой «Регион»—«Россиум» Сергея Сударикова и Романа Авдеева, говорят источники "Ъ. По словам одного из них, сделку планировалось завершить в апреле. Однако в конце марта вступить в гонку за «Большой» решил Промсвязьбанк, сообщили “Ъ” собеседники, знакомые с его планами.

По словам источников “Ъ”, и тот, и другой претенденты на НПФ находятся в стадии подготовки договоров купли-продажи. Один из собеседников “Ъ” утверждает, что интерес к пенсионному фонду проявляет и Россельхозбанк (РСХБ), но «значительно отстает от остальных интересантов». В «Ренове», НПФ «Большой», «Регионе», «Россиуме», ПСБ и РСХБ не ответили на запрос “Ъ”.

«Большой» занимает 11-е место по активам среди российских НПФ. На начало марта 2021 года объем пенсионных накоплений у фонда составлял 45,2 млрд руб., их формировали 439,4 тыс. застрахованных лиц. Пенсионные резервы НПФ составляли 6,9 млрд руб., количество участников добровольных пенсионных программ (НПО) превышало 92,1 тыс. человек. На 88% фонд принадлежит компании «Уралфорумплюс» (бенефициаром которой является структура ГК «Ренова», а миноритарным акционером — председатель совета директоров фонда Алексей Гончаров) и на 12% — аэропорту Кольцово, входящему в ГК «Ренова» (см. “Ъ” от 22 марта).

В последнее время активизировались сделки слияний и поглощений (M&A) в сегменте пенсионных фондов. Во многом это было связано с агрессивными действиями по скупке НПФ группы «Регион»—«Россиум» (см. “Ъ” от 9 марта). В частности, в прошлую пятницу инвесткомпания «Ленинградское адажио» господина Сударикова закрыла сделку по приобретению одного из крупнейших российских фондов — «Сафмара». Претендентами на этот актив также назывались ПСБ и РСХБ (см. “Ъ” от 9 февраля).

После этой продажи крупных пенсионных активов, от которых хотели бы избавиться собственники, на данный момент не имеется. В перспективе лишь рассматривается возможность продажи второго по величине российского НПФ — «Открытие» (см. “Ъ” от 16 марта).

Ранее собеседник “Ъ”, близкий к ПСБ, рассказывал, что банк хотя и планирует приобретение пенсионного фонда (см. “Ъ” от 25 февраля 2020 года), однако не хочет покупать слишком маленький НПФ. «"Большой" — подходящий для банка фонд. Во-первых, не слишком маленький для масштабов ПСБ. Во-вторых, его покупка не отвлечет много капитала, что также сейчас важно для кредитной организации. А в-третьих, он самодостаточный»,— говорит другой источник “Ъ”, близкий к банку. Два человека утверждают, что вряд ли ПСБ готов серьезно конкурировать с группой «Регион»—«Россиум» по цене. «Возможно, конкуренция будет в данном случае не ценовая»,— считает один из них.

Впрочем, по его словам, в банке не очень расстроятся, если в данном случае «Большой» купит «Регион»—«Россиум». «Тогда ПСБ будет смотреть фонд поменьше и выращивать его самостоятельно»,— утверждает собеседник “Ъ”. Другой человек, близкий к банку, как раз считает, что с нынешним состоянием розничной сети и положением, в котором находится пенсионная индустрия, самостоятельно вырастить фонд сложно. Однако источник “Ъ”, близкий к группе «Регион»—«Россиум», также говорит, что нет задачи купить МНПФ любой ценой: «Принципиальным было приобретение как раз НПФ "Сафмар", а здесь такой задачи не стоит».

«Ситуации, когда на финишной прямой за пенсионный актив плотно соперничали бы несколько игроков, не было с 2015–2016 годов, то есть со времен формирования Московского пенсионно-банковского кольца»,— говорит гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов.

По его словам, нынешний ажиотаж возник из-за сокращающегося количества независимых НПФ, бенефициары которых готовы с ними расстаться, с появлением среди покупателей ряда банков и с агрессивной политикой M&A группы «Регион»—«Россиум». Это, полагает эксперт, переломило тренд и создало рынок продавца, который имеет все шансы сохраниться, поскольку из-за последних покупок дефицит НПФ только увеличивается.

Илья Усов