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Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ   |  купить фото

Инвесторы хотят в «Большой»

За фонд борются потенциальные покупатели

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 8

На НПФ «Большой», принадлежащий группе компаний (ГК) «Ренова», выстроилась очередь покупателей, среди которых группа «Регион»—«Россиум» и Промсвязьбанк (ПСБ). Такой ситуации, когда на финальной стадии сделки оставалось несколько претендентов, не было как минимум пять лет, говорят аналитики. По их словам, сейчас рынок вошел в фазу ажиотажного спроса на оставшиеся НПФ, чему способствовали агрессивная политика группы «Регион»—«Россиум» и появление банковских интересантов в пенсионном бизнесе. Впрочем, переплачивать за актив покупатели все равно не собираются.


За один из немногих крупных пенсионных активов, выставленных на продажу, разворачивается серьезная борьба. ГК «Ренова» Виктора Вексельберга ведет переговоры с потенциальными покупателями НПФ «Большой». В наиболее продвинутой стадии находятся переговоры с группой «Регион»—«Россиум» Сергея Сударикова и Романа Авдеева, говорят источники "Ъ. По словам одного из них, сделку планировалось завершить в апреле. Однако в конце марта вступить в гонку за «Большой» решил Промсвязьбанк, сообщили “Ъ” собеседники, знакомые с его планами.

По словам источников “Ъ”, и тот, и другой претенденты на НПФ находятся в стадии подготовки договоров купли-продажи. Один из собеседников “Ъ” утверждает, что интерес к пенсионному фонду проявляет и Россельхозбанк (РСХБ), но «значительно отстает от остальных интересантов». В «Ренове», НПФ «Большой», «Регионе», «Россиуме», ПСБ и РСХБ не ответили на запрос “Ъ”.

«Большой» занимает 11-е место по активам среди российских НПФ. На начало марта 2021 года объем пенсионных накоплений у фонда составлял 45,2 млрд руб., их формировали 439,4 тыс. застрахованных лиц. Пенсионные резервы НПФ составляли 6,9 млрд руб., количество участников добровольных пенсионных программ (НПО) превышало 92,1 тыс. человек. На 88% фонд принадлежит компании «Уралфорумплюс» (бенефициаром которой является структура ГК «Ренова», а миноритарным акционером — председатель совета директоров фонда Алексей Гончаров) и на 12% — аэропорту Кольцово, входящему в ГК «Ренова» (см. “Ъ” от 22 марта).

В последнее время активизировались сделки слияний и поглощений (M&A) в сегменте пенсионных фондов. Во многом это было связано с агрессивными действиями по скупке НПФ группы «Регион»—«Россиум» (см. “Ъ” от 9 марта). В частности, в прошлую пятницу инвесткомпания «Ленинградское адажио» господина Сударикова закрыла сделку по приобретению одного из крупнейших российских фондов — «Сафмара». Претендентами на этот актив также назывались ПСБ и РСХБ (см. “Ъ” от 9 февраля).

После этой продажи крупных пенсионных активов, от которых хотели бы избавиться собственники, на данный момент не имеется. В перспективе лишь рассматривается возможность продажи второго по величине российского НПФ — «Открытие» (см. “Ъ” от 16 марта).

Ранее собеседник “Ъ”, близкий к ПСБ, рассказывал, что банк хотя и планирует приобретение пенсионного фонда (см. “Ъ” от 25 февраля 2020 года), однако не хочет покупать слишком маленький НПФ. «"Большой" — подходящий для банка фонд. Во-первых, не слишком маленький для масштабов ПСБ. Во-вторых, его покупка не отвлечет много капитала, что также сейчас важно для кредитной организации. А в-третьих, он самодостаточный»,— говорит другой источник “Ъ”, близкий к банку. Два человека утверждают, что вряд ли ПСБ готов серьезно конкурировать с группой «Регион»—«Россиум» по цене. «Возможно, конкуренция будет в данном случае не ценовая»,— считает один из них.

Впрочем, по его словам, в банке не очень расстроятся, если в данном случае «Большой» купит «Регион»—«Россиум». «Тогда ПСБ будет смотреть фонд поменьше и выращивать его самостоятельно»,— утверждает собеседник “Ъ”. Другой человек, близкий к банку, как раз считает, что с нынешним состоянием розничной сети и положением, в котором находится пенсионная индустрия, самостоятельно вырастить фонд сложно. Однако источник “Ъ”, близкий к группе «Регион»—«Россиум», также говорит, что нет задачи купить МНПФ любой ценой: «Принципиальным было приобретение как раз НПФ "Сафмар", а здесь такой задачи не стоит».

«Ситуации, когда на финишной прямой за пенсионный актив плотно соперничали бы несколько игроков, не было с 2015–2016 годов, то есть со времен формирования Московского пенсионно-банковского кольца»,— говорит гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов.

По его словам, нынешний ажиотаж возник из-за сокращающегося количества независимых НПФ, бенефициары которых готовы с ними расстаться, с появлением среди покупателей ряда банков и с агрессивной политикой M&A группы «Регион»—«Россиум». Это, полагает эксперт, переломило тренд и создало рынок продавца, который имеет все шансы сохраниться, поскольку из-за последних покупок дефицит НПФ только увеличивается.

Илья Усов


Сделки по покупке НПФ за 2018–2021 годы

Время покупки Покупатель Приобретаемый НПФ Активы на момент приобретения (млрд руб.) Структура портфеля Доля приобретения (%) Сумма сделки (млрд руб.)
Декабрь 2018 ИК «Ленинградское адажио» «Социальное развитие» 9,0 ПН, ПР 100 0,19
Декабрь 2018 ИК «Ленинградское адажио» «Образование» 5,0 ПН, ПР 100 0,27
Декабрь 2018 ИК «Ленинградское адажио» «Будущее» 286,8 ПН, ПР 49 6,00
Февраль 2019 «ВТБ Пенсионный фонд» «Магнит» 13,0 ПН, ПР 80 0,38
Ноябрь 2019 «ВТБ Пенсионный фонд» «Магнит» 13,8 ПН, ПР 20 0,98
Ноябрь 2019 НПФ «Эволюция» («Нефтегарант») «Эволюция» 215,9 ПН, ПР 9,8 2,20
Декабрь 2019 ИК «Ленинградское адажио» «Федерация» 6,1 ПН 100 0,90
Декабрь 2019 «ВЭБ-лизинг» «Благосостояние» 428,6 ПР 19,5* 2,3
Июль 2020 «Газфонд Пенсионные накопления» «Алмазная осень» 36,4 ПН, ПР 99,75 2,15
Декабрь 2020 Концерн «Россиум» «УГМК-Перспектива» 14,9 ПН, ПР 100 н/д
Январь 2021 «Ладья Ривер» «Доверие» 8,2 ПН, ПР 100 1,06
Март 2021 ИК «Ленинградское адажио» «Сафмар» 273,3 ПН, ПР 100 20–24

ПН — пенсионные накопления, ПР — пенсионные резервы.

н/д — нет данных.

*Приобретение доли УК «РСХБ — Управление активами».

По данным «НЭО Центр», отчетности компаний и НПФ.

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